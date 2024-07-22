iOS 17.6 выйдет не позднее, чем на следующей неделе, и мы расскажем вам обо всех нововведениях

Несмотря на то что сейчас проходит бета-тестирование iOS 18, Apple продолжает выпускать стабильные версии iOS 17. В настоящее время идет работа над iOS 17.6, и ее бета-версия находится в стадии разработки, так что до выхода финальной версии осталось совсем немного времени. Именно поэтому мы расскажем вам обо всех новых функциях, которые появятся на iPhone в этой новой версии.

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Это лишь некоторые из новых функций iOS 17.6, поскольку основные новые функции мы увидим в iOS 18, когда она выйдет в сентябре. Однако для тех, кто все еще работает на стабильной версии, важно знать, что нас ждет.

Как сообщает 9to5mac, ссылаясь на частный аккаунт X с хорошим послужным списком точных предсказаний, iOS 17.6 станет следующей версией, которую выпустит Apple с исправлениями ошибок и улучшениями производительности для iPhone. В процессе бета-тестирования мы едва ли увидим что-то большее, и, похоже, это наконец-то произойдет.

Этот частный аккаунт также заявил, что Apple в конечном итоге не выпустит iOS 17.5.2, и похоже, что он оказался прав. Процесс бета-тестирования iOS 17.6 близится к завершению, так что финальную версию мы можем ожидать не позднее следующей недели. Не было бы смысла выпускать две версии так близко друг к другу.

Первая бета-версия iOS 17.6 вышла вскоре после релиза первой бета-версии iOS 18, и в ней появилась только новая функция в приложении TV, которая упрощает слежение за матчами MLS. Но кроме этого, больше ничего нет, так что это будет релиз, ориентированный на исправление ошибок.

Apple уже зарезервировала для iOS 18 такие новые функции, как настройка главного экрана, Центр управления, приложение «Пароли» и возможность блокировки приложений. В настоящее время iOS 18 уже могут протестировать все желающие, так как компания недавно запустила публичную бета-версию.