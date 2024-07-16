Samsung Galaxy S21, Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 - одни из смартфонов бренда, которые больше не будут поддерживаться после обновления до One UI 7 и Android 15

После запуска нового поколения складных смартфонов, состоящих из Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, компания Samsung сосредоточила свои усилия на подготовке к выпуску One UI 7, новой версии пользовательского интерфейса Android, основанного на Android 15.

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В связи с этим, если несколько месяцев назад мы подтвердили, какие телефоны Samsung получат обновление до Android 15, то теперь мы узнаем, что некоторые из них останутся без обновлений после получения One UI 7.

Все указывает на то, что Samsung запустит One UI 7.0 с Android 15 в конце этого года, и после того, как обновление доберется до новых флагманов компании, Galaxy S25, оно начнет распространяться на лучшие смартфоны бренда высокого и среднего ценового диапазона, как самые новые, так и те, которые уже давно присутствуют на рынке.

Стало известно, что это обновление станет последним для 12 телефонов из серий Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy A, Galaxy M и Galaxy F, список которых мы приводим ниже:

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A13 5G

Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy A05

Samsung Galaxy A05s

Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy M13

Samsung Galaxy M23 5G

Samsung Galaxy F13 5G

Все смартфоны из этого списка, включая популярные Galaxy S21, Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, которые достигнут четырехлетнего срока службы в 2025 году, не получат больше обновления операционной системы после выхода Android 15, но будут продолжать получать обновления безопасности еще год, до 2027 года.