Орган, созданный в лаборатории in vitro, можно имплантировать в искусственные тела, например, в роботов

Китайские ученые создали живой мозг, который можно поместить в тело робота, чтобы управлять им. Орган был создан в лаборатории с использованием человеческих стволовых клеток, а затем имплантирован в робота. Благодаря нейронному чипу он может посылать электрические сигналы в тело робота, чтобы тот двигал конечностями и учился выполнять задания.

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Проект был разработан совместно Тяньцзиньским университетом и Южным университетом науки и техники Китая. Мозг состоит из живых клеток и посылает электрические сигналы на чип, в который интегрирована система с открытым исходным кодом под названием MetaBOC, благодаря чему робот может не только двигать конечностями, но и избегать препятствий и хватать предметы, сообщает South China Morning Post.

Кроме того, исследователи используют низкоинтенсивный ультразвук, чтобы успешно стимулировать развитие мозга, что также открывает возможности для переноса такого ультразвука в медицину в будущем для лечения безнадежных на данный момент повреждений мозга.

Цель исследования - интегрировать клетки человеческого мозга в искусственные тела. Это похоже на научную фантастику, ведь во многих фильмах мы видели андроидов, управляющих роботизированными телами, однако следует помнить, что проект находится на ранней стадии.

Мозг был разработан in vitro. Он не имитирует человеческий, а создан специально для этого проекта. Однако, как и у естественного мозга, у него есть свои потребности: он должен получать необходимые питательные вещества, находиться при правильной температуре и быть окруженным защитной оболочкой.

Это одно из последних исследований, объединяющих биологию и технологию. Кроме того, исследователям из Токийского университета недавно удалось привить живую человеческую кожу к роботизированным поверхностям, причем конечный результат получился несколько тревожным. Кроме того, существуют чипы Neuralink, которые уже дали практические результаты: пациент, которому они были имплантированы в конце января, может управлять экранами компьютеров или играть в видеоигры, просто думая об этом.