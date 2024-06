Июньское обновление безопасности уже доступно для Samsung Galaxy S21 FE с версией прошивки G990U1UESBGXF1

Samsung обещала, что как можно скорее обновит свои лучшие телефоны, как самые новые, так и те, что уже давно присутствуют на рынке, последним патчем безопасности Android, и вот уже который месяц корейская компания выполняет свое обещание. На сегодняшний день почти двадцать телефонов бренда получили обновление Android за июнь.

И на этом компания не собирается останавливаться, поскольку продолжает выкладывать июньский патч безопасности на все новые смартфоны в своем каталоге, и, как подтвердил SamMobile, последним обновление получил Samsung Galaxy S21 FE, недорогой телефон высокого класса, который пользуется большой популярностью.

Компания Samsung начала распространять обновление Android June 2024 на привязанные к оператору варианты Samsung Galaxy S21 FE в США с версией прошивки G990U1UESBGXF1, и, похоже, в ближайшие недели оно будет распространено на модели во всех остальных регионах мира.

Новый выпуск программного обеспечения для Galaxy S21 FE включает, что неудивительно, обновление безопасности от июня 2024 года, которое исправляет почти 6 десятков проблем, связанных с конфиденциальностью и безопасностью, устраняет несколько общих ошибок, обнаруженных в интерфейсе One UI в предыдущих версиях кастомизации Samsung, а также повышает производительность и стабильность работы телефона.

Samsung выпустила Galaxy S21 FE в начале 2021 года с Android 12 и One UI 4, через год он был обновлен до One UI 5 с Android 13, в конце 2023 года он получил Android 14 с One UI 6, а в прошлом месяце началось обновление до One UI 6.1 с Galaxy AI.

Как только новое обновление системы безопасности Android станет доступно по всему миру, вы сможете применить его на своем Galaxy S21 FE, зайдя в панель "Настройки" смартфона, открыв раздел "Обновление ПО" и нажав на кнопку "Загрузить и установить".