Это устройство включает в себя расширенные опции благодаря системе Copilot

Новый ноутбук Samsung Galaxy Book4 Edge уже стал реальностью на мировых рынках. Эта модель, помимо прочих достоинств, обладает интеграцией искусственного интеллекта последнего поколения (благодаря Copilot), так что она знаменует собой начало новой эры в устройствах такого типа для корейской компании.

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"Galaxy Book4 Edge - это важная веха в истории ПК, а для Samsung - подтверждение нашего стремления расширить возможности ИИ в линейке Galaxy и создать самую гиперсвязанную мобильную экосистему ИИ на сегодняшний день", — говорит TM Roh, президент и глава подразделения Mobile Experience Division компании Samsung Electronics. Очевидно, что азиатская компания не только сохраняет, но и усиливает свою приверженность рынку ноутбуков, стремясь конкурировать со всеми, включая Apple и HP.

Эта модель относится к классу Copilot+, поэтому она значительно расширяет возможности компьютера. Его процессор Snapdragon® X Elite с блоком нейронной обработки (NPU) 45 TOPS обеспечивает беспрецедентную производительность вычислений с использованием искусственного интеллекта. Преодолевая разрыв между ПК и мобильными устройствами, Galaxy Book4 Edge обеспечивает доступ к фирменным функциям искусственного интеллекта Samsung на большом экране благодаря новой функции Link to Windows. Кроме того, с помощью Copilot пользователи могут легко выполнять повседневные действия, например, находить контакты или отправлять сообщения на телефоне с помощью голосовых команд.

Новый Samsung Galaxy Book4 Edge оснащен функциями, повышающими продуктивность и креативность. Благодаря использованию искусственного интеллекта на ноутбуке и в облаке, устройство обеспечивает доступ ко многим функциям искусственного интеллекта даже в автономном режиме, сохраняя при этом уверенность в безопасности данных. Например, Cocreator создает и развивает художественные произведения на основе текстовых подсказок практически в режиме реального времени, а функция Live Captions преодолевает языковые барьеры во время видеозвонков. Скоро на ноутбуке появится функция Recall, которая позволит быстрее и эффективнее осуществлять безопасный поиск просмотренного контента.

Благодаря 14 и 16-дюймовым дисплеям Dynamic AMOLED 2X и поддержке технологии Vision Booster, обеспечивающей высокое качество изображения, Galaxy Book4 Edge идеально подходит для решения задач в дороге. Все это упаковано в ультратонкий и легкий корпус, обеспечивающий до 22 часов автономной работы при воспроизведении видео и очень быструю зарядку.

С 18 июня Galaxy Book4 Edge будет доступен на некоторых рынках мира (цены могут отличаться на каждом рынке и будут объявлены отдельно). Важно отметить, что он также будет доступен в новом цвете Sapphire Blue.