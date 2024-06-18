Китайская компания разработала новую технологию под названием OnePlus Glacier Battery, которая позволит увеличить емкость блоков питания телефонов и, предположительно, сделать их более устойчивыми к разряду

Мы знаем, что OnePlus делает много вещей, и делает их хорошо. Например, есть OnePlus 12, который стоит на уровне высокого класса с умеренным ценником и отличными характеристиками. То же самое можно сказать и об OnePlus Ace2 Pro, который стал фактически доступным высококлассным устройством бренда, также обладающим потрясающими характеристиками (24 ГБ оперативной памяти и сверхбыстрая зарядка 150 Вт).

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Возможно, через несколько дней бренд подготовит новую сенсацию. Как сообщает Fonearena, бренд объявил о мероприятии в Китае, на котором будет представлена новая высокопроизводительная аккумуляторная технология. Производитель утверждает, что это "начало новой эры"

По данным издания, презентация состоится 20 июня в Шэньчжэне. В информации говорится о более высокой емкости, превосходной технологии и объединении с CATL, производителем лучших литиевых батарей на рынке. Вот что заявила компания:

Попрощайтесь с частыми подзарядками, беспокойством о том, что зарядка может закончиться, и хлопотами, связанными с использованием батарей. Время автономной работы OnePlus Glacier Battery выходит за рамки вашего воображения.

Не будем забывать, что в корпоративной лексике часто используются преувеличения, поэтому постараемся придерживаться просочившейся информации. По словам tipster Digital Chat Station, первым телефоном с этой технологией станет OnePlus Ace3 Pro, который также будет оснащен батареей емкостью 6 100 мАч.

По словам источника, эти батареи Glacier будут изготовлены из кремния и углерода, а также будут иметь более продвинутый процесс производства элементов. Этот процесс подразумевает изменение структуры ячеек, что также предполагает уменьшение объема блока питания и поддержку сверхбыстрой зарядки в 100 Вт.

Как бы там ни было, мы узнаем об этом через два дня. Посмотрим, что OnePlus представит в ближайший четверг.