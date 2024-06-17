iPad Pro на платформе M4 стал началом нового класса более легких и тонких устройств

В прошлом месяце компания Apple представила iPad Pro на платформе M4, и он отличается тем, что стал тоньше, чем когда-либо. Похоже, что в будущем эта функция будет реализована и в других продуктах компании, таких как iPhone, MacBook Pro и Apple Watch - все они подвергнутся изменениям в дизайне, чтобы стать тоньше.

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Как отметил аналитик Марк Гурман в своей последней публикации Power On, последний iPad Pro - это начало нового класса продуктов, которые стремятся быть как можно более тонкими и легкими. Apple планирует распространить эту особенность на iPhone, MacBook Pro и Apple Watch.

Несколько недель назад стало известно, что Apple может выпустить iPhone 17 Slim в следующем году, чтобы повторить революцию iPhone X. Эта модель будет иметь меньший динамический остров, новую систему камер и более компактные размеры, а также станет тоньше.

Кроме того, по словам аналитика, Apple намерена выпустить MacBook Pro и iPad Pro, которые будут тоньше текущих моделей. Часы Apple Watch также будут частью нового класса разрабатываемых продуктов. Ожидается, что Apple Watch Series X также будут тоньше.

Пока нет подтвержденных дат выхода MacBook Pro и Apple Watch Series X, хотя предполагается, что последние могут появиться в этом или следующем году, как и iPhone 17 Slim, который Apple планирует выпустить в 2025 году вместе с другими моделями линейки. Что кажется очевидным, так это то, что последние iPad Pro открыли новый дизайнерский уровень.



