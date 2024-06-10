Павел Дуров в своем Telegram-канале рассказал, что уже два года использует дешевый телефон Samsung в качестве основной трубки, так как большинство пользователей Telegram пользовались именно этой моделью

Нам известно несколько вещей о Павле Дурове, основателе Telegram. Мы знаем, что у него есть чувство юмора и что он считает, что устройства Apple уступают любому Android. Но мы не знали, что он пользуется не тем телефоном, который можно было бы ожидать от человека с его положением.

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Сам Дуров через свой Telegram-канал рассказал, что использовал дешевый телефон Samsung, который скоро заменит. Причина? Ну, он дал всем понять, что действительно заботится о своих пользователях и хочет, чтобы его приложение было полезным для них.

Телефон, который вы можете видеть на фотографии в верхней части публикации, был расклеен из-за жары в Дубае, городе, где живет основатель Telegram. Судя по всему, это Samsung Galaxy A52 5G, один из лучших телефонов среднего класса за последние годы и один из бестселлеров корейского производителя в этом секторе рынка.

Почему же Павел Дуров выбрал для повседневного использования телефон среднего класса, которому уже несколько лет? Потому что большинство пользователей Telegram используют именно его. Дуров хотел понять, каков опыт использования его приложения с этого телефона, так что, несомненно, это должно было помочь ему лучше оптимизировать приложение для телефонов среднего класса.

Что кажется совершенно неизбежным, так это то, что он скоро поменяет Galaxy A52 5G на другой телефон. После двух лет верной службы и жары в Дубае, когда панели на телефоне перестали держаться, сам Дуров написал в Telegram, что ему, возможно, скоро придется сменить мобильный телефон.