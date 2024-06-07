Google заявляет, что скорость работы браузера Chrome выросла на 72 %.

Google Chrome, браузер, разработанный компанией Google и работающий уже более 15 лет, на сегодняшний день является самым быстрым из существующих браузеров. Об этом свидетельствуют текущие тесты скорости браузера, которые также показывают, что с сентября прошлого года Chrome увеличил свою скорость на 72%, что является очень высоким показателем, если учесть, что другие браузеры не имели такой скорости раньше.

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Эти измерения выполнены с помощью Speedometer 3, веб-инструмента, созданного совместно командой специалистов из разных браузеров. Он работает меньше года, придя на смену Speedometer 2, но за это время именно Google Chrome приложил больше всего усилий для увеличения скорости работы своего браузера, являясь самым быстрым на данный момент, а также тем, кто больше всех увеличил свою скорость за последний год.

Это связано с тем, что скорость всегда была одним из главных условий для Google Chrome, чтобы показать себя сильным на фоне конкурентов, где Firefox также предпринял важные шаги в прошлом году. Есть и другие аспекты, которые многие пользователи также принимают во внимание, например, объем ресурсов оперативной памяти, где блистают такие браузеры, как Opera или Safari, использование искусственного интеллекта, где Edge занимает наивысшую позицию, или безопасность, где выделяются такие браузеры, как Tor.

Еще один аспект, делающий Google Chrome очень популярным среди пользователей, — это простота установки в браузер различных расширений и плагинов, позволяющих сделать работу с браузером более индивидуальной. Сегодня существует бесчисленное множество расширений, способных улучшить работу браузера и даже расширить возможности веб-сервисов.

Однако и в этой области конкуренция не стоит на месте: в последнее время несколько браузеров работают над улучшением поддержки расширений. Это, например, Microsoft Edge для Android или Mozilla Firefox для Android. Google, с другой стороны, уже имея свои расширения, выбрал редизайн на основе Material You.