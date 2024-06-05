По замыслу Apple, она должна удержать нежелающих пользоваться этими функциями пользователей и предложить несколько конкурирующих чат-ботов

iOS 18, как ожидается, станет операционной системой с функциями искусственного интеллекта, которые будут доступны по подписке, говорится в новом докладе Bloomberg. Цель Apple - позволить людям, которые не хотят пользоваться такими функциями, держаться от них подальше.

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Похоже, что соглашение между Apple и OpenAI об интеграции ChatGPT в iOS 18 и другие новые версии операционных систем будет объявлено на WWDC 2024, и это еще одна причина, по которой он станет частью платного сервиса. Однако стоит отметить, что это все еще слухи.

Стоит также отметить, что, помимо OpenAI, Apple, по слухам, ведет переговоры с Google об интеграции Gemini в iPhone и другие устройства. Предполагается, что «яблочная» компания хочет предложить несколько сторонних чат-ботов, пока готовит свои собственные.

В сегодняшнем отчете также отмечается, что Apple, по слухам, не ограничивается чат-ботами в своих планах по созданию ИИ, намереваясь использовать большие языковые модели для поддержки пары роботизированных устройств, которые она тайно разрабатывает.

Ранее уже ходили слухи о том, что Apple собирается предложить собственный чат-бот с помощью инструментов OpenAI, но если она действительно предлагает несколько чат-ботов от конкурентов, то, возможно, это еще только начало. Поэтому использование ChatGPT и Gemini станет началом этого будущего.

Стоит отметить, что WWDC 2024 состоится 10 июня, так что мы скоро узнаем всю правду. Возможно, на презентации мы увидим генерального директора OpenAI, если сделка действительно состоялась. Осталось выяснить, станут ли эти функции частью нового плана или будут интегрированы, например, в Apple One.



