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Vlad_37
У Apple App Store появится новый конкурент — магазин приложений Aptoide выходит на iPhone
Aptoide, легендарный магазин приложений, альтернативный Google Play, выходит и на iOS.

Aptoide уже много лет служит альтернативой Play Store от Google. Магазин приложений существует уже давно, а теперь Aptoide будет доступен и для iOS. Однако магазин, который будет конкурировать с App Store от Apple, будет предлагать приложения только в рамках европейской экономики.

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Решение Aptoide было принято после вступления в силу Закона о цифровых рынках. Однако Aptoide решила, что ее магазин приложений для iOS не будет открыт для широкой публики; доступ к нему получат только пользователи с приглашением.

Это не первый магазин, альтернативный App Store от Apple - несколько недель назад СМИ сообщали о запуске AltStore. Судя по всему, новая норма в iOS сфокусирована на том, чтобы иметь все возможности, которые раньше были недоступны.

Общее количество пользователей, которые смогут получить доступ к магазину приложений, пока неизвестно, но Aptoide сообщила, что список пользователей насчитывает 20 000 человек, и что они будут распространять от 500 до 1000 кодов в день, которые обеспечат доступ к магазину приложений.

Запуск магазина приложений на iOS - событие неординарное, однако на первых этапах у Aptoide не будет большого каталога. Стало известно, что пользователи смогут загрузить семь игр, включая пасьянс, маджонг и шарады.

Однако магазин планирует интегрировать большее количество игр. Aptoide заявила, что над созданием игр для магазина работают более 100 iOS-разработчиков, и сообщила, что в настоящее время работает над 30 новыми играми.

Пауло Трезентос, генеральный директор Aptoide, заявил, что магазин пока будет сосредоточен на играх. Приложения и утилиты отойдут на второй план. Он не сказал, что этот контент никогда не станет частью магазина, но в первые несколько месяцев его жизни будут доступны только игры.

Магазин станет официальным 6 июня, любой пользователь может записаться в список ожидания по следующей ссылке и, конечно, нужно будет не пропустить код, чтобы получить доступ к новому порталу контента.

#apple #aptoide
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