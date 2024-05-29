Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Vlad_37
В Google Play 90 приложений с опасным трояном были скачаны более 5 миллионов раз
Только что было обнаружено, что 90 приложений в Google Play заражены вредоносным ПО и могут похищать банковские данные.

В магазине Google Play обнаружены очередные вредоносные приложения. На этот раз троянская программа была обнаружена в 90 приложениях с общим числом загрузок 5 миллионов. В результате миллионы пользователей оказались в опасности, предоставив свои данные киберпреступникам, которые стоят за этим контентом.

реклама

Расследование, проведенное компанией Zscaler, выявило вторжение зараженных вредоносным ПО приложений в магазин Google Play. В частности, речь идет о вредоносной программе Anatsa, также известной как TeaBot.

Anatsa - это очень сложная вредоносная программа, которая использует метод дроппера для заражения различных устройств, используя доброкачественные приложения в качестве своеобразного троянского вируса. Эти приложения безвредны, но направляют пользователя на загрузку вредоносной программы.

Как только Anatsa оказывается внутри устройства, она начинает действовать радикально и извлекает банковские реквизиты и финансовую информацию. Вредоносная программа стремится полностью завладеть любыми данными, которые могут позволить злоумышленникам украсть деньги пользователей.

Для кражи информации используется метод наложения и доступности, поскольку вредоносная программа, установленная на устройстве, способна считывать информацию с экрана и, разумеется, вводить свои учетные данные в различные приложения.

Зараженные этой вредоносной программой приложения выдавали себя за программы для чтения QR-кодов или PDF-файлов, являлись ключевыми приложениями для пользователей и постоянно получали загрузки. В некоторых случаях этим приложениям удавалось пробраться в рекомендации Google благодаря вниманию со стороны пользователей.

От зараженного контента в основном пострадали пользователи в Испании, Великобритании, США, Германии, Финляндии, Южной Корее и Сингапуре.

Очевидно, что Google необходимо пересмотреть свою политику, поскольку пользователи становятся полностью беззащитными перед возможными атаками. Несмотря на все принятые меры предосторожности, невозможно предугадать, что вы устанавливаете на свое устройство.

#google play #вирусы
+
Написать комментарий (0)
Acer представила новый игровой ноутбук Chromebook Plus 516 GE
Хакеры использовали бесплатный VPN сервис для создания крупного ботнета
В Google Play теперь можно купить приложение "в подарок"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

По российским аккаунтам Steam прокатилась волна банов (апрель-май 2024 года)
19
Росатом: разрабатываемый в России плазменный ракетный двигатель позволит усилить позиции в космосе
4
Российские истребители Су-30СМ2 получили новую ракету Р-37М, сбивающую цели на расстоянии до 300 км
+
В правительстве РФ рассказали о мерах по недопущению повторения аварийной ситуации аппарата Луна-25
2
Обновление One UI 6.1.1 будет включать в себя множество улучшений для камеры Galaxy S24 Ultra
7
Army Recognition: В зоне проведения СВО появились танки Т-90М с новой антидроновой защитой
+
В Южной Корее арестована бывшая сотрудница SK hynix, передавшая секретную документацию представителям Huawei
1
Зеленский раскритиковал решение Байдена не приезжать на «саммит мира» в Швейцарии
1
Владелец Tesla Cybertruck при покупке порезался об острый угол заднего крыла электропикапа
3
Управляемый снаряд "Краснополь" превратил очередной M1A1 Abrams в металлолом
+
Звезда VFTS 243 пропустила стадию сверхновой и коллапсировала сразу в черную дыру
+
Недавно обнаруженная «Экзо-Венера» может быть обитаемой
+
Samsung Galaxy Watch X будут представлены в конце июня с лучшим временем автономной работы
+
Huawei представила детские часы 5 Xingyao Edition с офлайн-отслеживанием местоположения
+
Серия Huawei Watch 5 будет оснащена HarmonyOS NEXT
1
Разработчики «космического долгостроя» Star Citizen собрали свыше $700 миллионов, но не спешат называть дату релиза
+
Новый слот расширения материнских плат Gigabyte способен выдержать нагрузку до 58 кг
+
Предварительный образец Ryzen 9000 уступил Core i9-14900K по однопоточной производительности
11
Известный оверклокер Der8auer признал проблемы с дорогими кастомными крышками для процессоров Intel
2
Airbus совместно с турецкой Titra Group будут разрабатывать беспилотник для военных кораблей
+

Популярные статьи

Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
38
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
78
Как маркетологи Tesla обманывают доверчивых и необразованных покупателей
15
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
61
Сколько сегодня стоит мощный игровой ПК для 2К на 5 лет, и почему раньше было дешевле
19
12 самых популярных материнских плат для игровых компьютеров в 2024 году — модели от AMD доминируют
12
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Всё о новых мини-пк ASUS NUC 14 Pro и ROG NUC - с картинками и большими буквами
4
США обязались поставить Тайваню новейшее оружие "в отличие от Украины"
5
США намерены разместить на подлодках крылатые ракеты с ядерными зарядами для сдерживания РФ и Китая
8

Сейчас обсуждают

Евгений Автухов
23:53
Долбаебы, кому нужен фул шд с 27дюймов, это убийство глаз! Это ебаное мыло в играх, и в остальном тоже. Все кто его купит потом пойдет за рецептом, очки прописать. 27дюймов это минимум 2к разрешение!
AOC выпускает бюджетный игровой монитор 27G2ZN3/BK с частотой обновления 280 Гц
Юра Бренцис
23:42
Я про антропоморфность не говорил. Это маловероятный сценарий. Поэтому я и написал что их будет больше чем людей ибо они более специализированы. А полная разборка авто очень дорогой процесс из-за боль...
Илон Маск предсказывает, что искусственный интеллект отберёт у людей все рабочие места
Юра Бренцис
23:36
Любые аналогии ложны. Я не верю в антропоморфных роботов в принципе. Очень дорогая машина с довольно ограниченными. Вы скорее всего не занимаетесь делом, где решения по расположению вещей нужно приним...
Илон Маск предсказывает, что искусственный интеллект отберёт у людей все рабочие места
32Влад32
23:35
Виноват ИИ.
В работе спутниковой системы связи Starlink произошли масштабные сбои
Искандер Гиниятов
23:27
Искал П2П площадку с RUB, долго искал, на бинансе нету уже такой поддержки. Поэтому перешел на BIT.TEAM
Способы заработать на Binance и как получать прибыль без больших рисков
Николай Михеев
23:20
С таким прогрессом по всей стране начнут открываться не точки доставки а производства боеприпасов.
Европа испытывает нехватку 155-мм снарядов и не сможет решить проблему как минимум до 2027 года
Роман Леонов
23:09
Ха-ха-ха За 25 к ПК который потянет хотя бы бордерлендс 3 не сделаешь
Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
Alex Z
23:09
торрент
По российским аккаунтам Steam прокатилась волна банов (апрель-май 2024 года)
Роман Леонов
23:07
Вот и бред кнч
Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
Владимир Шорин
22:53
Нет, они предоставляли логин и пароль от своего аккаунта неизвестно кому и для чего и пользовались номером неизвестно откуда взявшейся карты и думали, что это абсолютно безопасно. Вот так это и работа...
Массовая волна банов Xbox - как уберечь свой аккаунт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем