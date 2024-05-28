До настоящего времени это ограничение в приложении WhatsApp составляло 30 секунд.

Сегодня важный день для пользователей WhatsApp, самой распространенной платформы для обмена сообщениями в мире. После того как несколько часов назад мы узнали, что скоро сможем менять цвет чатов, что является еще одним шагом к персонализации, приложение удивляет нас еще одной новостью: оно позволит нам делиться аудиостатусами длиной до 1 минуты.

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Последняя идея приложения - улучшить обновления статусов, и в рамках этого разработчики сосредоточились на улучшении пользовательского опыта при обмене голосовыми заметками. Функция аудиостатусов, появившаяся в WhatsApp чуть более года назад, до сих пор позволяла записывать и загружать в статусы голосовые заметки, если их длина составляла не более полуминуты. То же самое касается и видеостатусов, которые не могли превышать 30 секунд.





Похоже, что создатели WhatsApp сочли это ограничение слишком коротким, поэтому они решили увеличить его до 1 минуты. Несмотря на то, что эта новая функция не является чем-то выдающимся, в основном потому, что ее не так часто используют в статусах WhatsApp, она имеет некоторые преимущества для всех, кто ее использует, например, большую гибкость и экономию времени.

Пользователям больше не придется прерывать записи, которыми они делятся с семьей, друзьями или любыми другими контактами из своей телефонной книги в статусах WhatsApp, потому что этот инструмент позволит им делиться аудиосообщениями, которые в два раза длиннее. По данным блога WABetaInfo, цель этой функции также заключается в том, чтобы позволить людям публиковать одну непрерывную голосовую заметку с более четким и последовательным сообщением.

Сейчас обновление голосового статуса находится в стадии развертывания: некоторым пользователям оно уже доступно, а для других оно будет доступно в ближайшие дни, поскольку они делают это поэтапно. Последние версии WhatsApp для iOS и Android поддерживают эту функцию, поэтому убедитесь, что приложение обновлено, если хотите получать и пользоваться всеми новыми возможностями по мере их появления.