Компания Apple не заставила себя ждать и через несколько дней после появления ошибки с повторным появлением удаленных фотографий выпустила обновление для ее устранения.

iOS 17.5.1 уже доступна для всех iPhone, поддерживающих iOS 17, и призвана исправить ошибку, появившуюся несколько дней назад. Фотографии, которые были полностью удалены, возвращались в галерею iPhone. Проблема, которой до сих пор нет объяснения или причин, но которую Apple поспешила устранить.

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Итак, iOS 17.5.1 не несет в себе никаких новых функций, только исправления. Как для ошибки с фото, так и для других возможных ошибок, которые могли возникнуть. Что касается производительности, то она осталась примерно такой же, как и в iOS 17.5, поскольку, несмотря на ошибку, эта версия в целом работала очень хорошо.

Как мы уже говорили, это не обновление с новыми функциями, как предыдущее, в котором появилась возможность загружать приложения через интернет или новый виджет приложения Podcasts, а скорее исправление ошибок, в частности одной. Кроме того, не стоит забывать, что iOS 18 уже скоро выйдет, а значит, новых функций в iOS 17 мы больше не увидим.

Хотя ошибка с фотографиями не была широко распространена, от нее пострадало значительное число пользователей, поэтому рекомендуется обновиться. Установить iOS 17.5.1 на iPhone очень просто. Как всегда, самый простой способ - зайти в приложение "Настройки", перейти в раздел "Основные", затем "Обновление ПО", далее загрузите и установите новую версию.