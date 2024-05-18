Такие приложения как Lookout, Look to Speak, Карты и Project Relate получают специальные улучшения.

Компания Google обновила некоторые из своих приложений для Android, добавив в них улучшенные функции. Выбраны следующие приложения: Lookout, Look to Speak, Maps и Project Relate. Улучшения интересны тем, что позволяют лучше использовать приложения всем пользователям, особенно тем, кому сложнее пользоваться мобильными устройствами.

реклама

Одним из приложений, получивших наиболее значительные улучшения, является Lookout. Эта разработка компании из Маунтин-Вью призвана помочь пользователям с ослабленным зрением определять объекты вокруг себя и читать документы. Google запустила новый режим Find для Lookout, который предлагает новый способ поиска конкретных объектов. Таким образом, приложение будет указывать, как далеко вы находитесь от выбранного объекта и в каком направлении вам следует двигаться, сканируя помещение с помощью камеры телефона.

Помимо Lookout, Google улучшила возможности приложений Look to Speak, Maps и Project Relate на Android. В первом из них пользователи теперь могут выбирать существующие фразы взглядом, и после выбора они будут произнесены вслух. Теперь пользователи могут даже выбирать в предложениях пользовательские эмодзи, символы и фотографии.

Что касается Карт, то как на Android, так и на iOS пользователи могут легко фильтровать отзывы, связанные с доступностью для инвалидов-колясочников. Google также добавляет эту опцию для настольных устройств, но разработка идет немного медленнее.

Приложение Project Relate, которое помогает общаться пользователям с нарушениями речи, также получило обновление. Новая версия приложения позволяет пользователям импортировать текст из других приложений, чтобы создавать индивидуальные сообщения для голосового обучения. Это большой шаг вперед в превращении телефонов и планшетов в средство коммуникации для всех.

Эти обновления представляют собой важный шаг на пути к расширению возможностей и поддержке разнообразия потребностей пользователей Android. Это важный и часто забываемый факт, который должен быть полностью учтен на всех типах устройств при запуске приложений.