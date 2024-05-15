Самые важные инновации в области искусственного интеллекта, которые появятся в Android, - это усовершенствование Circle to Search с новыми возможностями решения математических задач и система оповещения о мошенничестве во время телефонного звонка

В рамках Google I/O 2024, проходящей в амфитеатре Shoreline Amphitheatre в Маунтин-Вью, американский гигант объявил о новом наборе функций, основанных на искусственном интеллекте, которые появятся на всех смартфонах и планшетах Android в ближайшие несколько месяцев.

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Во-первых, Google подтвердила, что переработала свою флагманскую функцию искусственного интеллекта Circle to Search, добавив в нее ряд новых функций, таких как полноэкранный перевод и ряд улучшений, которые помогут студентам решать сложные математические задачи, включая символьные формулы, диаграммы и графики.

Компания Google также объявила, что функция Circle to Search скоро появится на большем количестве устройств Pixel и Samsung Galaxy и что к концу 2024 года она будет доступна на 200 миллионах устройств.

Google также объяснила, что обновила Gemini nano функцией, которая будет показывать вам предупреждения в реальном времени во время телефонного разговора, если она обнаружит шаблоны разговора, связанные с мошенничеством. Например, Gemini nano отправит вам предупреждение, если во время разговора с банком абонент попросит вас срочно перевести деньги, совершить платеж с помощью банковской карты или попросит предоставить личную информацию, например PIN-код или пароль вашей карты.

Кроме того, Gemini стал лучше понимать контекст отображаемых на экране объектов, так что теперь чатбот Google AI позволяет перетаскивать изображения, полученные в Gmail, Google Messages и других нативных приложениях, и находить конкретную информацию в видео на YouTube, просто нажав на соответствующую кнопку.

Если у вас есть Gemini Advanced, в дополнение к этим новым функциям у вас появится новая опция, которая позволит вам быстро получить ответы на вопросы о каком-либо фрагменте PDF-файла без необходимости пролистывать все страницы файла. Эта новая функциональность появится в Gemini Advanced в течение следующих нескольких месяцев.

Наконец, американский гигант подтвердил, что Gemini nano получит новые многофункциональные возможности, которые позволят вашему телефону не только обрабатывать текстовый ввод, но и понимать больше информации в контексте, например, изображения, звуки и разговорную речь, а также улучшат функцию TalkBack, позволяя слепым и слабовидящим людям получать более богатые и четкие описания того, что происходит на изображении.