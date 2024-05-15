Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Vlad_37
Представлены все новые функции искусственного интеллекта, которые появятся на Android
Самые важные инновации в области искусственного интеллекта, которые появятся в Android, - это усовершенствование Circle to Search с новыми возможностями решения математических задач и система оповещения о мошенничестве во время телефонного звонка

В рамках Google I/O 2024, проходящей в амфитеатре Shoreline Amphitheatre в Маунтин-Вью, американский гигант объявил о новом наборе функций, основанных на искусственном интеллекте, которые появятся на всех смартфонах и планшетах Android в ближайшие несколько месяцев.

реклама

Во-первых, Google подтвердила, что переработала свою флагманскую функцию искусственного интеллекта Circle to Search, добавив в нее ряд новых функций, таких как полноэкранный перевод и ряд улучшений, которые помогут студентам решать сложные математические задачи, включая символьные формулы, диаграммы и графики.

Компания Google также объявила, что функция Circle to Search скоро появится на большем количестве устройств Pixel и Samsung Galaxy и что к концу 2024 года она будет доступна на 200 миллионах устройств.

Google также объяснила, что обновила Gemini nano функцией, которая будет показывать вам предупреждения в реальном времени во время телефонного разговора, если она обнаружит шаблоны разговора, связанные с мошенничеством. Например, Gemini nano отправит вам предупреждение, если во время разговора с банком абонент попросит вас срочно перевести деньги, совершить платеж с помощью банковской карты или попросит предоставить личную информацию, например PIN-код или пароль вашей карты.

Кроме того, Gemini стал лучше понимать контекст отображаемых на экране объектов, так что теперь чатбот Google AI позволяет перетаскивать изображения, полученные в Gmail, Google Messages и других нативных приложениях, и находить конкретную информацию в видео на YouTube, просто нажав на соответствующую кнопку.

Если у вас есть Gemini Advanced, в дополнение к этим новым функциям у вас появится новая опция, которая позволит вам быстро получить ответы на вопросы о каком-либо фрагменте PDF-файла без необходимости пролистывать все страницы файла. Эта новая функциональность появится в Gemini Advanced в течение следующих нескольких месяцев.

Наконец, американский гигант подтвердил, что Gemini nano получит новые многофункциональные возможности, которые позволят вашему телефону не только обрабатывать текстовый ввод, но и понимать больше информации в контексте, например, изображения, звуки и разговорную речь, а также улучшат функцию TalkBack, позволяя слепым и слабовидящим людям получать более богатые и четкие описания того, что происходит на изображении.

#google #android
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Строящийся Большой Смоленский мост станет частью новой широтной магистрали в Санкт-Петербурге
+
Forbes: Российские дроны и ракеты "Искандер" не дают работать армейской авиации ВСУ
+
Samsung Galaxy A54 5G получил обновление One UI 6.1 с Galaxy AI
+
Немецкий ОБТ «Леопард 2А6» поражен российским «Краснополем» на Марьинском направлении
+
Смартфон Huawei Mate 70 получит новый чип Kirin с суперядрами
+
В Китае запущена первая в мире промышленная станция хранения энергии с натрий-ионными элементами
1
Sharp объявила о планах по прекращению производства больших жидкокристаллических панелей
2
Radeon RX 580 до сих пор не утратила актуальности и способна запускать популярные игровые новинки
6
Спутниковый интернет Starlink от SpaceX становится прибыльным спустя пять лет после запуска
+
Компания "Авиакон" представила отечественный аналог DJI Mavic3 для СВО, устойчивый к средствам РЭБ
3
Блинкен признал тяжёлую ситуацию в зоне конфликта и пообещал Киеву больше оружия в ближайшее время
+
Меркурис: Оборона ВСУ под Харьковом быстро проседает
+
Rockstar Games готовится к выпуску Red Dead Redemption на ПК
+
Unitree опубликовала видео возможностей многофункционального робота-гуманоида G1
+
В сети появилась фотография российской модификации РСЗО на базе грузовика УАЗ-3303 — «Bukhatyusha»
+
В сеть попало первое успешное применение российского морского беспилотника ГРК-700 «Визир» (видео)
+
Процессоры AMD Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F выходят на глобальный рынок 14 мая
+
Microsoft тестирует новые возможности функции "Поделиться" в Windows 11
1
Российская «Аврора» переходит на Chromium, поскольку движок на основе Firefox признан неэффективным
2
«Стан» разработала новый станок для обработки сложных деталей для производства вертолётов
+

Популярные статьи

Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
54
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
18
Broken Roads - нудная и абсолютно безыдейная игра (субъективный обзор)
+
АМ4 vs АМ5 – почему старый сокет никуда не уходит, и какой процессор купить для игр в мае 2024г
52
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
174
8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году
19
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
85
О наступлении в Харьковской области - с картами, фотками и большими буквами
25
Tango Gameworks поделилась подробностями о закрытии подразделения Xbox Game Studios
8
Asia Times: Попытки поставить подножку Китаю укрепят БРИКС и ускорят дедолларизацию
6

Сейчас обсуждают

Красный Перец
21:29
необычные владелцы интул с е-яйдрами - они же опреаторы программы process lasso, Пока нормальные люди пользуются ПК инелгеи накидывают лассо на P-яйдра, это у них называется оптимальное распределение ...
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
Красный Перец
21:28
Давай лучше про "какой beltar отпетый гомогей и даун"
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
beltar
21:27
Обычному человеку вообще по хрен, какие у него ядра и сколько их. А вот не обычному, то боюсь, что даже с Afterburner можно увидеть, что ядра загружены сильно по разному, и дать герцев на те, которые ...
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
Данил Суетин
21:25
Отличная новость про оверклокинг
Samsung и SK Hynix отказываются от производства памяти DDR3 ради HBM3
beltar
21:25
Давай про "nVidia мылит, третий хомяк лучший".
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
beltar
21:24
Когда они приехали, впереди идущие уже уехали. И не было никакого AMD до Ryzen, смысла не было даже смотреть на фуфыксы.
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
Антон Тутынин
21:24
А зачем в скобках указывать копипасту с других ресурсов? Кидайте сразу ссылки да и всё
Мое мнение о No Rest For the Wicked на PC (Eurogamer)
VAKT
21:19
В приличном обществе на technical.city не ссылаются
АМ4 vs АМ5 – почему старый сокет никуда не уходит, и какой процессор купить для игр в мае 2024г
3JIbIDEHb
21:18
Ну как бы да. Если их отечественным производителям гпу урвать контрактов на 4 ярда зеленых, то на эти деньги можно пару небольших городов программистов набрать и инженеров проектировщиков
Специалист сумел запустить Windows-игры на нескольких Android-устройствах с приемлемым fps
Алексей Баев
21:09
Дай ка угадаю, заядлый "яблочник"?)
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем