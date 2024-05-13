Яркость iPhone 16 Pro достигнет 1200 нит, а для HDR-контента - 1600 нит.

После презентации нового iPad Pro с M4 и новым дисплеем Ultra Retina XDR, похоже, это будет не единственный более совершенный экран, установленный в устройствах Apple. Новый слух утверждает, что в панели iPhone 16 Pro будут внесены изменения, в результате чего дисплей станет намного ярче.

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Похоже, что увеличение размера экрана iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будет не единственным изменением. Они не только увеличатся до 6,3 и 6,9 дюйма соответственно, но и станут на 20 % ярче. Это небольшое улучшение, которое пользователи оценят при использовании своих устройств.

Как отмечает известный инсайдер Instant Digital в своем личном аккаунте на Weibo, iPhone 16 Pro будет оснащен экраном, максимальная яркость которого при обычном использовании составит 1200 нит. Это на 20% больше, чем у предыдущего поколения, поскольку у iPhone 15 Pro этот показатель составляет 1000 нит.

Обычно Apple описывает характеристики экранов своих устройств, говоря о максимальной яркости, которую они могут достичь, что относится к яркости дисплея. Но в дополнение к этому отдельно указывается максимальная яркость при просмотре HDR-контента.

Как мы уже сказали, iPhone 15 Pro может достигать яркости 1000 нит, а для HDR-контента - 1600 нит. По данным Instant Digital, яркость грядущего iPhone 16 Pro при обычном использовании достигнет 1200 нит, что улучшит впечатления от просмотра. Однако для HDR-контента этот показатель по-прежнему будет достигать 1600 нит.

Стоит отметить, что Instant Digital был ответственен за утечку информации о том, что новые iPad Pro будут иметь матовую версию, что стало реальностью, так как модели на 1 и 2 ТБ имеют опцию с нанотекстурированным экраном. Посмотрим, окажется ли он прав в случае с iPhone 16 Pro.