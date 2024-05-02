Конец спама придет в WhatsApp благодаря функции, которая уже тестируется в бета-версии приложения.

WhatsApp планирует покончить со СПАМом и приостановить действие аккаунтов, которые занимаются подобной практикой. За последние недели сервис обмена сообщениями получил ряд изменений в своей работе, и они не последние. Однако прежде чем перейти к обсуждению, следует уточнить, что эта функция все еще находится в стадии разработки.

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Об этом стало известно благодаря порталу WABetaInfo после анализа бета-версии приложения для Android. Эта функция была обнаружена в версии 2.24.10.5, поэтому ожидается, что она появится в ближайшие несколько недель в стабильном обновлении WhatsApp.

В настоящее время WhatsApp работает над системой наказания пользователей, которые занимаются такой практикой как СПАМ. Приложение стремится к тому, чтобы пользователи не отправляли сообщения без необходимости и, следовательно, не получали сообщений, которые мешают общению.

Основное наказание будет заключаться в ограничении вашей учетной записи. Пользователи, которые, по мнению WhatsApp, занимаются СПАМом, не смогут начинать переписку. Приложение не позволит этим людям создавать новые сообщения и, следовательно, взаимодействовать с пользователями, которых они только что добавили или с которыми познакомились в группах.

Что WhatsApp понимает под СПАМом? Это, пожалуй, самый главный вопрос, который необходимо задать, чтобы понять, как будут работать эти ограничения. Стало известно, что для WhatsApp СПАМ - это практика, состоящая из:

Использование инструментов для автоматической отправки сообщений

Отправка массовых сообщений

Отправка сообщений в различные группы или различным получателям

В WhatsApp есть инструменты для обнаружения такого поведения, но без знания содержания сообщений благодаря сквозному шифрованию. Сервис определяет, что пользователь занимается СПАМом, по шаблонам, которые он генерирует.

Наказание для такого типа аккаунтов является автоматическим, но временным. Пользователи, занимающиеся СПАМом, по-прежнему смогут получать сообщения и общаться в группах, в которых они уже состоят, но в течение нескольких часов или дней они не смогут отправлять сообщения в новые чаты.

WhatsApp ясно дает понять, что подобная практика не будет допускаться в сервисе. Теперь остается только ждать запуска новой функции в стабильной версии приложения и надеяться, что благодаря этому способу со спамом в WhatsApp будет покончено раз и навсегда.