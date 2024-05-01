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Vlad_37
Apple наняла десятки инженеров по искусственному интеллекту из Google
Apple привлекает нескольких экспертов Google по искусственному интеллекту для работы в новой секретной лаборатории

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До сих пор казалось, что в гонке за разработку ИИ участвует лишь несколько игроков. Google, Microsoft и OpenAI были в центре внимания в течение последних нескольких месяцев. Казалось, что Apple осталась в стороне, но компания из Купертино, возможно, ждала подходящего момента, и он, возможно, настал. Стало известно, что Apple наняла значительное количество инженеров из Google по искусственному интеллекту для работы в секретной лаборатории.

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Эта информация стала известна благодаря анализу различных профилей LinkdIn, связанных с Apple, проведенному изданием Financial Times. В докладе говорится, что до 36 специалистов по искусственному интеллекту, работавших с Google с 2018 года, теперь входят в новую команду Apple. Этот шаг соответствует последним действиям Apple, таким как покупка FaceShift и Fashwell, двух стартапов, нацеленных на виртуальную реальность и распознавание изображений соответственно.

Проект, над которым работает Apple, по слухам, находится в Европе. У Apple есть несколько команд, занимающихся разработкой ИИ, две из которых расположены в США. Самая известная из них находится в Калифорнии, хотя есть и в Сиэтле.

Похоже, компания Apple решила, что Цюрих - идеальное место для создания третьей команды разработчиков искусственного интеллекта. Эта команда будет работать в совершенно неизвестной лаборатории, которая, как сообщается, называется «Vision Lab».

Согласно информации, содержащейся в отчете, сотрудники этой команды анализируют все технологии, используемые в ChatGPT. Однако это будет не единственная LLM, которую будут анализировать специалисты Apple по искусственному интеллекту.

Цель этих исследований и работ неизвестна, хотя первые результаты указывают на то, что Apple работает над применением технологий, взятых из больших языковых моделей в Siri, чтобы довести ее до уровня таких чат-ботов, как Gemini или ChatGPT.

Разумеется, это лишь предположения, и только Apple знает о конечной судьбе своей исследовательской команды. Команду разработчиков ИИ в Apple возглавляет Джон Джаннандреа, бывший глава Google Brain, поэтому очевидно, что результаты их работы имеют огромное значение для прогресса Apple в области ИИ.

#apple #google #искусственный интеллект
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