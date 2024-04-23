Снижение производительности Intel Core i9-14900K после патча составляет 8-9%, при этом энергопотребление снизилось на 20%.

Обладатели Intel Core i9-14900K проснулись от новости, которую не хочет слышать ни один пользователь компьютера с Windows: производительность их процессора упала на 9 %. Ситуация сложная, и причина не совсем очевидна, что еще больше усложняет решение проблемы, с которой столкнулись пользователи этого процессора.

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Прежде чем мы перейдем к делу, немного расскажем о модели Intel Core i9-14900K. Эта модель относится к линейке высокопроизводительных процессоров калифорнийской компании. Он призван обеспечить производительность, способную справиться с профессиональными программами или приложениями, а его многозадачность не вызовет проблем.

Несмотря на то, что это процессор такого типа, ситуация, с которой сталкиваются пользователи, прямо противоположная. На самом деле, за последние несколько месяцев проблемы, связанные с этим процессором, не перестают давать о себе знать, и некоторые производители уже начали принимать меры.

Компания ASUS отреагировала на жалобы пользователей, выпустив обновление BIOS для материнских плат Z790, которое исправляет данную проблему.

Обновление решает проблему со стабильностью этого процессора, но приводит к снижению его производительности. Аналитики немецкого издания Hardwareluxx протестировали процессор до и после обновления BIOS и обнаружили некоторые тревожные данные.

В этих тестах можно увидеть, что общая производительность снизилась на 9%, хотя в некоторых играх, таких как Shadow of the Tomb Raider или Starfield, потеря составила 8%. Но это еще не все, потому что в более специфических тестах, таких как Y-Cruncher, падение достигает 11%.

Что могут сделать пользователи в этой ситуации? Да ничего особенного. ASUS выпустила обновление BIOS в связи с тем, что процессор Intel не имеет ограничения по энергопотреблению, из-за чего в отдельных ситуациях он потребляет большое количество энергии, что приводит к принудительному отключению системы.

Остается только ждать, когда Intel завершит свое расследование и выпустит обновление для устранения этой проблемы, а компании ASUS придется последовать ее примеру в отношении BIOS. Пока же остается лишь терпеливо наблюдать за ситуацией, которая не дает покоя пользователям.