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Vlad_37
Intel Core i9-14900K потерял 9% мощности из-за обновления BIOS
Снижение производительности Intel Core i9-14900K после патча составляет 8-9%, при этом энергопотребление снизилось на 20%.

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Обладатели Intel Core i9-14900K проснулись от новости, которую не хочет слышать ни один пользователь компьютера с Windows: производительность их процессора упала на 9 %. Ситуация сложная, и причина не совсем очевидна, что еще больше усложняет решение проблемы, с которой столкнулись пользователи этого процессора.

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Прежде чем мы перейдем к делу, немного расскажем о модели Intel Core i9-14900K. Эта модель относится к линейке высокопроизводительных процессоров калифорнийской компании. Он призван обеспечить производительность, способную справиться с профессиональными программами или приложениями, а его многозадачность не вызовет проблем.

Несмотря на то, что это процессор такого типа, ситуация, с которой сталкиваются пользователи, прямо противоположная. На самом деле, за последние несколько месяцев проблемы, связанные с этим процессором, не перестают давать о себе знать, и некоторые производители уже начали принимать меры.

Компания ASUS отреагировала на жалобы пользователей, выпустив обновление BIOS для материнских плат Z790, которое исправляет данную проблему.

Обновление решает проблему со стабильностью этого процессора, но приводит к снижению его производительности. Аналитики немецкого издания Hardwareluxx протестировали процессор до и после обновления BIOS и обнаружили некоторые тревожные данные.

В этих тестах можно увидеть, что общая производительность снизилась на 9%, хотя в некоторых играх, таких как Shadow of the Tomb Raider или Starfield, потеря составила 8%. Но это еще не все, потому что в более специфических тестах, таких как Y-Cruncher, падение достигает 11%.

Что могут сделать пользователи в этой ситуации? Да ничего особенного. ASUS выпустила обновление BIOS в связи с тем, что процессор Intel не имеет ограничения по энергопотреблению, из-за чего в отдельных ситуациях он потребляет большое количество энергии, что приводит к принудительному отключению системы.

Остается только ждать, когда Intel завершит свое расследование и выпустит обновление для устранения этой проблемы, а компании ASUS придется последовать ее примеру в отношении BIOS. Пока же остается лишь терпеливо наблюдать за ситуацией, которая не дает покоя пользователям.

#intel #процессор
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Pandas
19:39
В прошлой теме об этом писал - альтернатив стиму нет в плане статистики. Поэтому имеем то что имеем.
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MakYu1
19:38
22 миллиарда за квартал, а неплохо они деньги за рубеж выводят, причем официально! :))
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ev_rus
19:37
А ты кроме Соловьева то никого не знаешь похоже, рассуждения про Соловьева и пропаганд ТВ типичное соевое сисянистое. Чтоб ты понимал, по Росс ТВ нет никакой пропаганды. Давно тысячу раз во время этой...
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Скиталец
19:34
там глав петух опозорился.
Стоит ли доверять статистике Steam, и почему ничего более точного у геймеров пока нет
Твой Хозяин
19:34
шишундер, всё так, в обществе около 4% разумных людей, остальные npc для видимости.
Стоит ли доверять статистике Steam, и почему ничего более точного у геймеров пока нет
ev_rus
19:33
обоссаться если вы с одного помещения базарите сидите.
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Скиталец
19:32
там где жрёт 10 гб на нвидиа, на амудекале 18. во оно чё оказывается..
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
ev_rus
19:32
Интересно другое, ты то как понял, что я увидел, ты то откуда знаешь. Подставился ты знатно, я не говорил какие буквы увидел, все было быстро. Похоже внатуре ботоферма.
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Nvidia&Intel Hater
19:31
Вот дурак,а про размер текстур уже давно известно ,но тебе тупорылому даже погуглить лень.там не качество а скорость стриминга текстур обзначена ,больше размер -больше скорость.Но ты тупой как валенок
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Nvidia&Intel Hater
19:28
может ему в тыкву засадили ?
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
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