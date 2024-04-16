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Vlad_37
Android 15 предлагает новый способ зарядки аксессуаров с помощью NFC телефона
В новой версии Android появилась поддержка зарядки аксессуаров через NFC

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В следующем крупном обновлении Android, а именно в Android 15, может появиться совершенно новый способ беспроводной зарядки небольших устройств, таких как стилусы, наушники или носимые устройства, без необходимости использования беспроводной зарядки по протоколу Qi. Этот прорыв станет возможен благодаря технологии, которая уже присутствует в подавляющем большинстве Android-смартфонов по всему миру — соединение NFC.

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Почти четыре года назад, в мае 2020 года, ассоциация NFC, или "Near Field Communication", представила спецификацию NFC Wireless Charging (WLC), которая позволяет заряжать аккумулятор некоторых устройств через NFC. Теперь Android 15 готовится добавить поддержку этого протокола, что может открыть дверь к новому способу беспроводной зарядки устройств.

Как мы узнали от эксперта по Android Мишаала Рахмана, первая бета-версия Android 15, выпущенная несколько дней назад, помимо многих других изменений, содержит несколько намеков, указывающих на появление зарядки NFC по протоколу WLC 1.0.

В исходном коде AOSP есть несколько моментов, где можно заметить упоминания об этой технологии. Можно даже заметить, что Google уже пыталась внедрить поддержку этой технологии в 2021 году.

Однако в конечном итоге для поддержки этой технологии будет выбрана версия операционной системы Android 15, которая даст пользователям возможность заряжать небольшие аксессуары через NFC-соединение своего мобильного телефона.

В отличие от протокола беспроводной зарядки Qi, WLC использует для передачи энергии встроенный в устройства чип NFC. Это несколько ограничивает максимальную передаваемую мощность.

Учитывая, что максимальная мощность, поддерживаемая протоколом WLC, составляет 1 Вт на расстоянии 2 см, включение этой функции в Android 15, по-видимому, направлено на подзарядку небольших аксессуаров, таких как смарт-метки, стилусы, наушники или другие устройства с аккумуляторами малой емкости.

Однако на данный момент беспроводная зарядка WLC не входит в официальный список новых функций, включенных в Android 15. Чтобы узнать это наверняка, нам придется дождаться выхода новой версии, которая ожидается в конце лета.

#новые функции #androd 15
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