Дни сторонних приложений, удаляющих рекламу на YouTube, сочтены

Компания Google объявила войну блокировщикам рекламы на YouTube в начале 2024 года. До сих пор борьба велась за использование платформы на компьютерах. Теперь ситуация изменилась, поле боя переместилось на мобильные устройства, и теперь Google хочет бороться со сторонними приложениями YouTube, которые блокируют рекламу.

реклама

Компания хочет навязать всем пользователям просмотр рекламных роликов, предлагая в качестве единственного варианта избавления от рекламы подписку на YouTube Premium. Единственный способ сделать это - ограничить все сервисы, которые используют YouTube в качестве основы, но убирают рекламу. Как YouTube собирается это сделать?

В заявлении Google о статусе сторонних приложений на YouTube объясняется, что компания намерена предпринять, чтобы предотвратить доступ пользователей к сервису с помощью этих средств. Причина такого ограничения понятна: реклама позволяет создателям видео монетизировать свой контент.

Для тех, кто предпочитает не видеть рекламу на YouTube, есть возможность подписаться на YouTube Premium. Конечно, создатели контента - не единственные, кто получает выгоду от рекламы на YouTube. Бизнес-модель компании основана на рекламодателях, а пользователи, использующие блокировщики или сторонние приложения, являются проблемой.

Теперь, когда пользователи попытаются посмотреть видео в приложении, блокирующем рекламу, они могут столкнуться с несколькими проблемами. При этом разработчики будут использовать те же методы, что и при использовании блокировщика рекламы в браузере:

Увеличение времени загрузки видео

Проблемы с загрузкой контента

Контент может не воспроизводиться

Сообщение об ошибке, предупреждающее об использовании блокировщиков рекламы

Очевидно, что Google хочет уничтожить любой сервис, позволяющий избежать воспроизведения рекламы на YouTube. Сейчас война идет на двух разных фронтах, и на обоих кажется, что у Google все под контролем, но в ближайшие недели разработчики этих приложений могут преподнести сюрпризы.

Остается только догадываться, как отреагируют на эти меры пользователи, ведь сторонние приложения, блокирующие рекламу и предлагающие дополнительные функции на YouTube, пользуются огромной популярностью. Однако теперь при следующем использовании этих приложений они могут столкнуться с сообщением: "Представленный контент недоступен в этом приложении".