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Компания Google объявила войну блокировщикам рекламы на YouTube в начале 2024 года. До сих пор борьба велась за использование платформы на компьютерах. Теперь ситуация изменилась, поле боя переместилось на мобильные устройства, и теперь Google хочет бороться со сторонними приложениями YouTube, которые блокируют рекламу.
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Компания хочет навязать всем пользователям просмотр рекламных роликов, предлагая в качестве единственного варианта избавления от рекламы подписку на YouTube Premium. Единственный способ сделать это - ограничить все сервисы, которые используют YouTube в качестве основы, но убирают рекламу. Как YouTube собирается это сделать?
В заявлении Google о статусе сторонних приложений на YouTube объясняется, что компания намерена предпринять, чтобы предотвратить доступ пользователей к сервису с помощью этих средств. Причина такого ограничения понятна: реклама позволяет создателям видео монетизировать свой контент.
Для тех, кто предпочитает не видеть рекламу на YouTube, есть возможность подписаться на YouTube Premium. Конечно, создатели контента - не единственные, кто получает выгоду от рекламы на YouTube. Бизнес-модель компании основана на рекламодателях, а пользователи, использующие блокировщики или сторонние приложения, являются проблемой.
Теперь, когда пользователи попытаются посмотреть видео в приложении, блокирующем рекламу, они могут столкнуться с несколькими проблемами. При этом разработчики будут использовать те же методы, что и при использовании блокировщика рекламы в браузере:
- Увеличение времени загрузки видео
- Проблемы с загрузкой контента
- Контент может не воспроизводиться
- Сообщение об ошибке, предупреждающее об использовании блокировщиков рекламы
Очевидно, что Google хочет уничтожить любой сервис, позволяющий избежать воспроизведения рекламы на YouTube. Сейчас война идет на двух разных фронтах, и на обоих кажется, что у Google все под контролем, но в ближайшие недели разработчики этих приложений могут преподнести сюрпризы.
Остается только догадываться, как отреагируют на эти меры пользователи, ведь сторонние приложения, блокирующие рекламу и предлагающие дополнительные функции на YouTube, пользуются огромной популярностью. Однако теперь при следующем использовании этих приложений они могут столкнуться с сообщением: "Представленный контент недоступен в этом приложении".