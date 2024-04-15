По имеющимся данным, компания Apple собирается окончательно решить проблему с бликами на фотографиях и видео при резком освещении

В сети уже много раз рассматривали камеры iPhone 15, который, к тому же, имеет честь быть одним из лучших на рынке по версии популярных бенчмарков. Однако, несмотря на все эти положительные отзывы, камеры телефонов Apple далеки от совершенства. Да, они очень хороши, но не идеальны.

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Основная проблема - заметное бликование объектива при съемке в условиях сильного и концентрированного источника света. У многих других производителей этой проблемы больше нет, особенно у тех, кто использует объективы Zeiss или применяет T-покрытие, которое швейцарский производитель использует на своих объективах.

По данным NotebookCheck, скоро ситуация изменится и для iPhone 16 Pro и Pro Max. Правда, первые шаги в этом направлении уже были сделаны с появлением iPhone 14 Pro Max, но, видимо, значительные улучшения мы увидим только сейчас.

Решение: новое покрытие для оптики

Сообщается, что компания Apple тестирует новый объектив, который появится в ее грядущих моделях. Эта новая оптика имеет новое покрытие поверхности линз, которое, по мнению СМИ, поможет уменьшить блики и повысить качество фотографий и видео.

На данный момент не подтверждено, будет ли такое покрытие запущено в массовое производство. В настоящее время ожидается, что iPhone Pro и Pro Max получат 6,3 и 6,9-дюймовые OLED-дисплеи соответственно, новую выделенную кнопку съемки для камеры, новые сенсоры и варианты зума, 48-Мп сверхширокоугольный объектив и 5-кратный оптический зум в базовой версии Pro.

Также известно, что объем аккумуляторов значительно увеличится в трех из четырех моделей iPhone - Plus, Pro и Pro Max, в то время как базовая модель, как ожидается, не получит никаких изменений в этой области.