Обновление HyperOS появится в ближайшее время на Redmi 13C, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Redmi Note 13 Pro и POCO M6 Pro

После небольшой паузы в распространении HyperOS на европейском континенте, когда за последний месяц через европейский ROM был обновлен только Xiaomi 13 Lite, китайский гигант начал выпускать последнюю версию своего пользовательского интерфейса под управлением Android на все большее количество устройств в своем каталоге.

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В частности, китайская компания начала распространять обновление HyperOS на четыре самых популярных телефона Xiaomi, Redmi и POCO.

Таким образом, Redmi 13C оставил MIUI позади и начал получать версию HyperOS на базе Android 13 как через глобальный ROM с номером версии OS1.0.1.0.UGPMIXM, так и через европейский ROM, номер сборки которого V14.0.9.0.TGPEUXM.

В свою очередь, Xiaomi 11 Lite 5G NE начал обновление до HyperOS с Android 14 через глобальный ROM с версией прошивки OS1.0.3.0.UKOMIXM, а Redmi Note 13 Pro сделал то же самое благодаря европейскому ROM с вариантом OS1.0.1.0.UNFEUXM.

Наконец, POCO M6 Pro также получил обновление HyperOS с Android 14 через европейский ROM с номером версии OS1.0.1.0.UNFEUXM.

Кроме того, похоже, что китайская компания планирует в ближайшие несколько недель распространить обновление HyperOS на Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro и представителей серии Redmi Note 11.