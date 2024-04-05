Платформа работает над воспроизведением видео в плавающем окне, чтобы вы могли отвечать на сообщения, одновременно просматривая то, что вам прислал собеседник

WhatsApp работает над новой функцией, которая позволит воспроизводить видео в плавающем окне. В настоящее время эта функция уже позволяет воспроизводить видео с YouTube, но с новым обновлением вы сможете просматривать собственные видео в WhatsApp. На данный момент эта функция находится в стадии разработки и пока недоступна, но она может появиться в ближайшее время.

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Воспроизведение видео станет более удобным

Мы узнали об этом от WABetaInfo, которые сообщили, что в новой бета-версии WhatsApp для iPhone (версия 24.7.10.73) они обнаружили эту функцию. Однако дело не в том, что она уже доступна пользователям бета-версии, а в том, что она находится в разработке. Другими словами, они узнали о ней из внутреннего кода новой бета-версии.

Как видно на изображении выше, открыв видео, мы сможем воспроизвести его вне плеера WhatsApp, который занимает весь экран. В этом случае оно останется в виде небольшого плавающего окна. Таким образом, мы сможем отвечать на другие сообщения или менять чат во время просмотра.

Чего мы не сможем делать в данный момент, так это переключаться между приложениями. Разрабатываемая функция не позволяет переходить в другое приложение, поскольку ограничивает плавающее окно самим WhatsApp. Это не исключает возможности того, что в будущем воспроизведение в плавающем окне будет расширено до этой возможности.

Такой тип воспроизведения называется "picture in picture", в переводе "картинка в картинке", что означает возможность воспроизведения контента в окне при использовании другого более крупного окна, в данном случае самого WhatsApp, которое занимало бы весь экран.

Что касается даты появления, то она пока неизвестна. Платформа не объявляла о выходе этой функции, как выяснили СМИ. В принципе, она будет реализована в бета-версии, и если бета-тестеры докажут, что она полезна и хорошо работает, то ее распространят на других пользователей.