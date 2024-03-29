Circle To Search - это гораздо более простой и быстрый способ поиска информации по сравнению с традиционными методами

Circle To Search - еще одна умная функция с искусственным интеллектом от Google. Компания продолжает внедрять генеративный ИИ в смартфоны Android. Премьера новой функции состоялась вместе с запуском Galaxy S24 в январе.

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Как работает эта функция в Android

Как следует из названия, Circle To Search (Круг для поиска) - это практичное решение, позволяющее обвести объект на экране смартфона и получить о нем дополнительную информацию. Алгоритмы искусственного интеллекта обработают фотографию и покажут вам соответствующие данные из интернета.

Для активации функции требуется длительное удержание кнопки «Домой» на смартфонах Android, после чего на экране появится интерфейс Circle To Search. Результаты поиска появятся в окне, которое отображается внизу.

Вы можете спокойно просмотреть результаты, а затем просто перетащить их обратно вниз и продолжить с того места, на котором остановились.

Новые возможности поиска в Android

Главное преимущество Circle To Search - экономия драгоценного времени, что может быть особенно полезно при совершении покупок или путешествиях за границу. Интуитивно понятный интерфейс делает функцию очень простой в использовании и позволяет искать информацию, не выходя из данного приложения.

Гибкие возможности поиска включают в себя различные способы, такие как текст, изображения и голос. Circle To Search поможет вам найти в Google информацию обо всем, что вас интересует. Для этого требуется всего одно нажатие на экран.

Какие смартфоны будут поддерживать функцию Circle To Search

Новая функция поиска с использованием искусственного интеллекта является любопытным усовершенствованием серии Galaxy S24. Владельцы Pixel 8 и Pixel 8 Pro также получили доступ. Всего несколько недель назад началось распространение обновления с поддержкой Circle To Search еще для двух устройств, а именно Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Теперь компания подтвердила, что обновление будет распространяться и на другие модели.

Следующей волной смартфонов, в которых появится эта функция, станет бюджетный Google Pixel 7a, а также более старые устройства, такие как Pixel 6, Pixel 6 Pro и даже Pixel 6a. В ближайшие месяцы ожидается обновление для Pixel Fold, а также для планшета Google Pixel Tablet.