В сети появилась новая инсайдерская информация, согласно которой в будущей серии iPhone откажутся от так называемой "чёлки". На замену надоевшей "чёлки" Apple предпочтёт небольшое отверстие в верхней части экрана, предназначенное для фронтальной камеры.
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При этом Apple решится на то, чтобы перенести все датчики Face ID под экран. По утверждению источника, это удалось достичь благодаря новым технологиям. Сделав такое изменение, Apple не нашла никаких проблем в работе Face ID, которые могли отразиться на качестве распознавания лица пользователя.
Кроме изменения в дизайне ожидается, что новые модели iPhone 14 получат 48-мегапиксельную основную камеру и титановую рамку. Также по многочисленным источникам Apple всё-таки решила отказаться от мини-версии iPhone, что несомненно разочарует некоторых фанатов компактных смартфонов.
Ранее редактор Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman) говорил о предстоящем изменении в дизайне некоторых моделей iPhone 14. Действительно ли Apple откажется от некой идентичности в виде выреза на верхней части экрана iPhone, в угоду современным трендам, вопрос открытый. Как мы знаем, Apple не стоит на месте и старается раз в несколько лет улучшать дизайн новых iPhone, так в прошлом году в моделях iPhone 13 была уменьшена "чёлка".