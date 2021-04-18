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Казалось бы, до презентации новых флагманов Apple осталось много времени, но уже сейчас в сети появились качественные рендеры будущего iPhone 13. В правдивости этих рендеров не стоит сомневаться, так как именно таким нам показали iPhone 13 на портале MacOtakara, который в прошлом году задолго до презентации показал нам, как будет выглядеть iPhone 12.

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Отличий от прошлой модели у iPhone 13 будет мало, ни нового "революционного" дизайна, ни какого-то прорыва по технической части. Apple до сих пор не придумала, куда деть фронтальную камеру, Face ID и динамик, поэтому "чёлка" в будущей линейке iPhone 13 остаётся, но она будет незначительно меньше. Да, купертиновцы начали хоть что-то делать с верхним вырезом на экране, который уменьшится на пару миллиметров за счёт динамика, расположившегося над другими элементами.

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По слухам также изменится блок камер на тыльной части iPhone 13. Среди изменений отмечается увеличение объективов камер и их расположения. Что касается экрана с частотой обновления 120Гц, то эту технологию получит только Pro версия смартфона.

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Команда Macrumors также не осталась в стороне и показала фото, на котором сравнили "чёлку" iPhone 12 с будущей моделью при помощи защитного стекла на iPhone 13. При сравнении разница не такая уж большая, ширина выреза уменьшилась всего на 8 мм.