Экран с 120 Гц появится только в Pro версии iPhone 13
Казалось бы, до презентации новых флагманов Apple осталось много времени, но уже сейчас в сети появились качественные рендеры будущего iPhone 13. В правдивости этих рендеров не стоит сомневаться, так как именно таким нам показали iPhone 13 на портале MacOtakara, который в прошлом году задолго до презентации показал нам, как будет выглядеть iPhone 12.
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Отличий от прошлой модели у iPhone 13 будет мало, ни нового "революционного" дизайна, ни какого-то прорыва по технической части. Apple до сих пор не придумала, куда деть фронтальную камеру, Face ID и динамик, поэтому "чёлка" в будущей линейке iPhone 13 остаётся, но она будет незначительно меньше. Да, купертиновцы начали хоть что-то делать с верхним вырезом на экране, который уменьшится на пару миллиметров за счёт динамика, расположившегося над другими элементами.
По слухам также изменится блок камер на тыльной части iPhone 13. Среди изменений отмечается увеличение объективов камер и их расположения. Что касается экрана с частотой обновления 120Гц, то эту технологию получит только Pro версия смартфона.
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Команда Macrumors также не осталась в стороне и показала фото, на котором сравнили "чёлку" iPhone 12 с будущей моделью при помощи защитного стекла на iPhone 13. При сравнении разница не такая уж большая, ширина выреза уменьшилась всего на 8 мм.
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