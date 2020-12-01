Xiaomi представила умный и большой холодильник на 540 литров
Очередная новость из Китая. Xiaomi известна своими многочисленными устройствами по привлекательной цене, при этом большинство из них имеют хорошее качество и смогут прослужить большое количество времени без нареканий. На этот раз китайская компания решила снова порадовать своих фанатов и представила вместительный холодильник экосистемы Mijia.
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"Огромный", именно так можно описать представленную 30 ноября модель холодильника. Его объём 540 литров. Так же холодильник оснащён технологиями, которые делают его "умным", что позволяет управлять и настраивать его удалённо.
Двухрядные выдвижные ящики позволяют хранить продукты отдельно друг от друга, устраняя распространение различных запахов.
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Так же в конструкции присутствуют 8 встроенных дверных полок, которые можно регулировать по высоте. Вместительная морозильная камера имеет объём 189 литров, а объём холодильной камеры почти вдвое больше и составляет 351 литров.
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А что по ценам? Спросите вы. В данный момент на официальном китайском магазине модель на 540 литров продаётся за 455 долларов. После появления его на рынке, цена поднимется до 560 долларов. Так же скоро ожидается поставка в Россию и другие страны.
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