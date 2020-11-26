Redmi представили умные часы с NFC
Сегодня Redmi, суббренд известной китайской компании Xiaomi, неожиданно для всех представили свои умные часы. Электронные часы носят весьма банальное название, а именно "Redmi Watch". Несмотря на то, что у умных часов довольно схожее название с часами очень известной компании, так они ещё почти полностью копируют их дизайн.
С не очень важными деталями разобрались, теперь стоит поговорить о характеристиках данного устройства. Умные часы Redmi Watch получили довольно неплохой 1,4 дюймовый дисплей, поддержку бесконтактной оплаты NFC и до 12 дней работы без подзарядки. А так же новинка получила технологию "5ATM", которая должна защитить устройство от попадания влаги вовнутрь, но долго держать часы под водой не рекомендуется.
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Функций в Redmi Watch довольно много. На презентации нам обещали более 20 циферблатов, которые постоянно будут отслеживать состояние вашего здоровья. Для любителей фитнеса присутствует 7 спорт-режима.
Подводя итог можно сказать, что у Redmi получилось сделать отличные и недорогие часы. Кстати о цене, она составляет всего 40 долларов по предварительному заказу, но в розницу часы будут продаваться на 5 долларов дороже.
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