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Сегодня поговорим об официальной обложке к игре, на которой впервые в истории футбольных симуляторов встретились 2 главных футболиста современности. А также расскажем ряд новостей, о которых поведал в своём интервью европейский продюсер серии PES - Леннарт Бобзиен (Lennart Bobzien). Кстати, напишите в комментариях, планируете ли вы играть в PES или ваши симпатии на стороне FIFA.

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Konami презентовала официальную обложку новой части PES, и впервые в истории футбольных симуляторов на ней присутствуют 2 главных футболиста современности: Лео Месси и Криштиану Роналду. Японский разработчик решил воспользоваться тем, что у игры есть эксклюзивные права на Ювентус и Барселону, поставив на обложку аргентинца и португальца. Правда там Лео и "Криш" не останутся наедине. Компанию им на обложке составят: левый защитник Баварии — Альфонсо Дэвис и форфард МЮ — Маркус Рэшфорд.

Напомним, PES 2021 Season Update выйдет 15 сентября на ПК, PlayStation 4 и Xbox.

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Следующий блок новостей можно вполне воспринимать как официальную информацию. Ведь о ней из первых уст рассказал бренд-менеджер серии PES - Леннарт Бобзиен. Представитель разработчиков заявил, что в PES 21 не стоит ожидать новых лицензированных лиг и клубов. На момент запуска игра будет базироваться на всём том, что уже было в PES 20. Но Бобзиен не исключает появления новинок на протяжении сезона, которые могут появиться в качестве DLC. В случае, если какие-то лиги решат отложить свой старт или попробовать новые форматы розыгрышей, то в PES 21 на старте будут использованы календари прошлых сезонов. Но разработчики будут оперативно реагировать путём обновлений, приводить турниры в актуальный вид.

Также Бобзиен назвал одной из главных фишек грядущей части PES: игроков "Icon Moment". Леннарт рассказал подробнее, как всё это будет работать. Бобзиен расписал эту фишку на примере того же Месси и его матча против Хетафе, где Лео забил свой легендарный гол, обыграв пачку соперников.

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Благодаря серии Icon Moment, в игре будет доступен Месси образца 2007 года, с внешностью, которая у него была на тот момент времени и улучшенными характеристиками, исходя из его перфоманса в том матче. Аналогичные расклады будут применены и к другим игрокам и карточкам этого специального издания.

Из этого же интервью Бобзиена стало известно и то, что Konami изначально не планировала выпускать новую часть PES в формате "Season Update". Разработчики планировали сходу "бомбануть" симулятором на новом движке, но коронавирусный кризис внёс коррективы в планы создателей. Когда стало ясно, что для реализации всех планов и идей потребуется значительно больше времени, чем планировалось на старте, то Konami обратился к плану "Б", чтобы выиграть ещё один год времени для доведения до идеала всех своих задумок.

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Бобзиен заявил, что PES 2022 будет абсолютно новой и уникальной игрой, поскольку она создаётся с нуля на новом движке. Цель разработчиков - сделать всё, чтобы геймеры гордились этим продуктом. Ну что же, звучит очень обнадёживающе, а новостей на сегодня больше нет.