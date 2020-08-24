Bow Land - новый аркадный экшен в стиле Archero
Сегодня хочу рассказать об аркадном экшене Bow Land. Разработчики которого явно вдохновлялись игрой Archero, потому что геймплейно это полная ее копия. Но конечно есть и отличия, о которых и хочется поговорить.
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Самой главной фишкой и отличием является более целостный и визуально разнообразный внутриигровой мир. В Archero каждая локация представляла из себя комнату, между которыми мы перемещались и там сражались с толпами врагов. В Bow Land нам предстоит отправиться в путешествие по различным мирам, где будут обитать уникальные виды противников, с которыми мы будем сражаться.
Тут мы уже не перемещаемся между комнатами, а бродим по единой локации, разделенной на зоны, на некоторых из которых нас будут ждать минибоссы, а в самом конце мы столкнемся с эпическим боссом, которого нам и нужно будет одолеть.
Перемещаясь между зонами мы также сможем выбирать умения и прокачивать их. Вне самой игры мы можем усилить своего персонажа с помощью различных элементов экипировки, а также производить ее апгрейд..
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В целом не смотря на свою вторичность, игра вышла неплохой, и мне, если честно, вполне зашла. А как вам?
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