Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня хочу рассказать об аркадном экшене Bow Land. Разработчики которого явно вдохновлялись игрой Archero, потому что геймплейно это полная ее копия. Но конечно есть и отличия, о которых и хочется поговорить.

реклама

Самой главной фишкой и отличием является более целостный и визуально разнообразный внутриигровой мир. В Archero каждая локация представляла из себя комнату, между которыми мы перемещались и там сражались с толпами врагов. В Bow Land нам предстоит отправиться в путешествие по различным мирам, где будут обитать уникальные виды противников, с которыми мы будем сражаться.

анонсы и реклама Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Тут мы уже не перемещаемся между комнатами, а бродим по единой локации, разделенной на зоны, на некоторых из которых нас будут ждать минибоссы, а в самом конце мы столкнемся с эпическим боссом, которого нам и нужно будет одолеть.

Перемещаясь между зонами мы также сможем выбирать умения и прокачивать их. Вне самой игры мы можем усилить своего персонажа с помощью различных элементов экипировки, а также производить ее апгрейд..

реклама

В целом не смотря на свою вторичность, игра вышла неплохой, и мне, если честно, вполне зашла. А как вам?