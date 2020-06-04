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Скоро должна выйти PlayStation 5, многие хотели бы поиграть на ней в GTA VI. Но видимо осталось ждать как минимум 2 года. Рассмотрим все варианты почему Rockstar не спешат с выпуском новой игры.

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Первая банальная причина продажи GTA V. Take-Two владелец компаний Rockstar Games, 2K, Private Division, Socialpoint и Ghost Story Games, в отчёте за последний финансовый год который закончился 31 марта 2020 года, принёс компании рекордные суммы денег, а именно 2.99 миллиарда долларов (в прошлом году 2.93 миллиарда долларов). Продажи GTA V которая была выпущена 6 лет назад составили 130 млн копий. А RDR 2 31 млн копий. Понятно что когда пятёрка продаётся очень хорошо, спешить с выпуском новой части не будут.

Вторая причина большие рекламные вложения. По данным редактора Bloomberg Джейсона Шрайера, GTA VI находится на раннем этапе разработке, и до релиза остаются годы. Это так же подтверждает недавняя финансовая отчётность Take-Two, сообщается что в 2024 фискальном году Rockstar планирует потратить на маркетинг около 89 млн долларов, что в 2 раза выше затрат компании на рекламу вплоть до 2025 года. Резкий рост расходов в этом году может быть связан с релизом действительно крупной игры, а именно GTA VI.

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На этом всё, ждём релиз ГТА 6 в 2024 году. Ранее так предсказали релиз RDR 2.