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С каждым годом производители смартфонов стараются привнести что-то новое в дизайн своих устройств, однако на поприще наушников таких изменений не наблюдалось длительное время. Благо наблюдать за этим придется недолго с приходом нового поколения Galaxy Buds. Об этом поведал авторитетный "мастер сливов" Роланд Квандт.

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Будущее наушников не за горами

Согласно выложенным рендерам, главной особенностью новых наушников станет необычный дизайн. Новинка получит форм-фактор "фасоли", что, помимо внешней красоты, несет за собой ряд других преимуществ. К примеру, Galaxy Buds повторяют форму ушной раковины человека, что делает их незаметными во время ношения. Однако без недостатков здесь также не обошлось. Из-за отсутствия амбушюр новинка не особо плотно прилегает к уху и, как следствие, получит ухудшенную шумоизоляцию.

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Что касается цифр, то длина одного наушника Galaxy Buds составит менее 1 дюйма (2,54 см). Кроме того, на внутренней стороне Galaxy Buds займут свое почетное место два динамики, два контакта для зарядки от кейса и отверстие для микрофона. Роланд утверждает, что новинка обзаведется датчиками, которые определяют местоположение наушников. Это позволит автоматически воспроизводить музыку, если носимое устройство находится в ухе и приостанавливать воспроизведение, если наушники находятся в руках.

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Ожидается, что анонс новинки состоится в июне-июле нынешнего года. А как вам такой необычный форм-фактор? Делитесь своим мнением в комментариях.