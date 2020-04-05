iOS 14 получит новые возможности кастомизации
Несмотря на сложившуюся ситуацию, Apple продолжает работать над собственными продуктами, в частности над iOS. Об этом стало известно благодаря информации предоставленной изданием 9to5Mac и пользователем Twitter DongleBookPro.
Кастомизация прежде всего
рекламаСогласно первоисточникам, Apple разрабатывает функцию, которая позволяет свободно перемещать виджеты в области домашнего экрана. Она получила кодовое название "Авокадо" и все еще находится на стадии разработки.
Следующие изменения коснутся приложения "Коллекции". Оно получит два новых подпункта "Фото" и "iOS 13". Первый, позволит добавлять неограниченное количество избранных фотографий. Второй, сортирует все обои представленные в 13-ой версии ОС. Кроме того, перелистывание подпунктов будет осуществляться слева направо, а не сверху вниз как ранее.
реклама
рекламаНововведения затронут и пункт настроек "Обои". У пользователей появится возможность к выбранным обоям добавить эффект затемнения, размытия и тусклости. В дальнейшем количество эффектов будет расширено.
рекламаОжидается, что новая iOS 14 будет представлена на выставке WWDC 2020 в июне. К слову, презентация будет проходить в онлайн режиме.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила