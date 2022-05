Экранизациями займутся стриминговые сервисы Netflix и Amazon Prime Video.

В рамках недавней инвесторской презентации Sony Pictures Entertainment официально подтвердила подготовку нескольких экранизаций по игровым франшизам компании.

Стоит напомнить, что ранее на портале Deadline был опубликован анонс, согласно которому на потоковом сервисе Prime Video от компании Amazon выйдет новый сериал, снятый в соответствии с сюжетом фэнтезийной игры God of War. Таким образом, эта информация подтвердилась.

Также, помимо заявленного выше проекта, должны появиться ещё два телевизионных продукта от Sony. Среди них экранизация Horizon о мире времён постапокалипсиса, которую взялась снимать ведущая стриминговая площадка Netflix, и гоночная история Gran Turismo. Анонс последнего сериала не сопровождается дополнительной информацией, но, вероятнее всего, детали о нём станут известны уже в ближайшее время.

Что касается самих игровых прототипов, то сегодня они пользуются большой популярностью и доступны для последних поколений консолей PlayStation. Исключением всё ещё остаётся игра God of War Ragnarok, финальный релиз которой должен состояться только в конце этого года.

В общей же сложности у PS Productions имеется 10 сериальных проектов, созданных по мотивам продукции Sony, среди них Twisted Metal, The Last of Us и полнометражная лента Ghost of Tsushima.