В рамках недавней инвесторской презентации Sony Pictures Entertainment официально подтвердила подготовку нескольких экранизаций по игровым франшизам компании.
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Стоит напомнить, что ранее на портале Deadline был опубликован анонс, согласно которому на потоковом сервисе Prime Video от компании Amazon выйдет новый сериал, снятый в соответствии с сюжетом фэнтезийной игры God of War. Таким образом, эта информация подтвердилась.
Также, помимо заявленного выше проекта, должны появиться ещё два телевизионных продукта от Sony. Среди них экранизация Horizon о мире времён постапокалипсиса, которую взялась снимать ведущая стриминговая площадка Netflix, и гоночная история Gran Turismo. Анонс последнего сериала не сопровождается дополнительной информацией, но, вероятнее всего, детали о нём станут известны уже в ближайшее время.
Что касается самих игровых прототипов, то сегодня они пользуются большой популярностью и доступны для последних поколений консолей PlayStation. Исключением всё ещё остаётся игра God of War Ragnarok, финальный релиз которой должен состояться только в конце этого года.
В общей же сложности у PS Productions имеется 10 сериальных проектов, созданных по мотивам продукции Sony, среди них Twisted Metal, The Last of Us и полнометражная лента Ghost of Tsushima.