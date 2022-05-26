Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
it-budgetnik За пост начислено вознаграждение
Sony Pictures подтвердила разработку сериалов по мотивам Horizon, God of War и Gran Turismo
Экранизациями займутся стриминговые сервисы Netflix и Amazon Prime Video.
анонсы и реклама
<b>-35% на RTX 3070Ti</b> - цена РУХНУЛА
RTX 3070 дешевле 80тр в Ситилинке
-40% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
3070 Ti за копейки - надо брать
3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля
-50000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

В рамках недавней инвесторской презентации Sony Pictures Entertainment официально подтвердила подготовку нескольких экранизаций по игровым франшизам компании.

реклама

Стоит напомнить, что ранее на портале Deadline был опубликован анонс, согласно которому на потоковом сервисе Prime Video от компании Amazon выйдет новый сериал, снятый в соответствии с сюжетом фэнтезийной игры God of War. Таким образом, эта информация подтвердилась.

Также, помимо заявленного выше проекта, должны появиться ещё два телевизионных продукта от Sony. Среди них экранизация Horizon о мире времён постапокалипсиса, которую взялась снимать ведущая стриминговая площадка Netflix, и гоночная история Gran Turismo. Анонс последнего сериала не сопровождается дополнительной информацией, но, вероятнее всего, детали о нём станут известны уже в ближайшее время.

Что касается самих игровых прототипов, то сегодня они пользуются большой популярностью и доступны для последних поколений консолей PlayStation. Исключением всё ещё остаётся игра God of War Ragnarok, финальный релиз которой должен состояться только в конце этого года.

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке
-100000р на 3090 MSI Gaming X
-50000р на 3080 ASUS RTX 3080
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
RTX <b>3070 Ti дешевле 80тр</b> в XPERT.RU
3060 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в XPERT.RU
-70000р на 3090 !! Ti !! = дешевле 200тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU
3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU

В общей же сложности у PS Productions имеется 10 сериальных проектов, созданных по мотивам продукции Sony, среди них Twisted Metal, The Last of Us и полнометражная лента Ghost of Tsushima.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#игры #god of war #gran turismo #horizon
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Новый APU AMD Mendocino не подойдёт для игр, его RDNA 2 iGPU пригоден для решения базовых задач
Симулятор управления технокорпорацией Good Company выйдет из раннего доступа 21 июня этого года
Создатели Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes подтвердили выход версии игры для Nintendo Switch
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Параллельный импорт заработал – сеть «М.Видео – Эльдорадо» сообщила о первых поставках в РФ
12
Rockstar, Ubisoft и другие тихо вернули свои игры в Steam, а CD Projekt Red терпит рекордные убытки
52
Видеокарты в магазинах РФ дешевеют на фоне укрепления рубля – GeForce RTX 3070Ti стоит всего 80 000р
16
Власти Англии планируют оставить себе $7 млрд Романа Абрамовича и все деньги российских олигархов
83
Россия снова на пороге технического дефолта – что происходит, и чем это грозит экономике РФ
68
Геймерские видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti подешевела на 40%
26
Цены на видеокарты в магазинах РФ обвалились ниже февральских минимумов – Radeon RX 6600 за 30 000р
38
B-21 Raider: Новейший стелс-бомбардировщик ВВС США совершит свой первый полет только в 2023 году
6
Xiaomi Redmi Note 11 SE – Dimensity 700, 90-Гц дисплей и аккумулятор на 5000 мА*ч за $150
+
Геймерская Radeon RX 6650 XT приехала в магазины РФ – лучшая игровая видеокарта со скидкой 30 000р
25
Разработчики рухнувшей монеты Terra и стейблкоина UST перезапустят блокчейн, назвав его Terra 2.0
13
GeForce RTX 3090 Ti в тесте Unigine Superposition заняла первое место при частоте графического процессора 2925 МГц
+
В М.Видео рассказали, почему в России появились смартфоны Samsung, но не появятся устройства Apple
2
DICE анонсировала глобальные изменения для Battlefield 2042: переделка карт, отказ от развития Hazard Zone и многое другое
9
В российский и белорусский Steam возвращаются страницы игр от EA, Ubisoft, Bethesda, Sony, Rockstar, 2K, Techland и других
27
МТС запустила продажи в России уценённых и бывших в употреблении смартфонов Samsung, Huawei и Xiaomi
1
GeForce RTX 3080 не «вытягивает» бенчмарк Hitman 3 с трассировкой лучей и DLSS
13
Valve исправила ошибку в Steam — «вернувшиеся» в Россию игры снова исчезли из продажи
13
На сайте магазина Ozon появились продавцы-мошенники
7
Цены видеокарт RTX 30 начали опускаться ниже РРЦ - EVGA предлагает RTX 3090 Ti на 100$ дешевле MSRP
17

Популярные статьи

Где покупать комплектующие для ПК. Ищем дно рынка
78
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
136
Xbox Series X\S спустя 1.5 года использования. Мнение ПК-боярина и бывшего сонибоя
54
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 16
2
Обзор коробки от процессора Intel i3 10105F
86
Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
54
Обзор светодиодной лампы BELSVET LED-M A60 12W 4000K
13
Мои впечатления от игры Бумер: Cорванные башни
18
Анчартед: На картах не значится: краткий обзор
6
Вспоминаем 10 самых удачных видеокарт Nvidia всех времен — от RIVA TNT2 до GeForce RTX 2060
+

Сейчас обсуждают

wolfire
16:08
https://youtu.be/I2sxfwgus9k
В Европе назревает дефицит энергоносителей, а в Болгарии допустили покупку газа за рубли
wolfire
16:06
что зе сериал гран туризмо
Sony Pictures подтвердила разработку сериалов по мотивам Horizon, God of War и Gran Turismo
Obscury
16:05
Каждый раз одно и тоже. Новая линейка в два раза быстрее, в три, четыре, в стопицот. Но чем ближе карты к покупателю, тем быстрее это цифра приближается к реальной 1.5 раза.
Обновленные характеристики RTX 40-й серии Ada Lovelace попали в сеть
Tank
16:05
Фанаты Хуанга плохо покупали!
NVIDIA уверяет, что российский рынок давал всего 2% прибыли и не планирует возвращаться в РФ
Я против войны
15:59
Это был Шойгу, видимо заказ на несмываемого оставил
Петербуржец перепутал сеть Tor с форумом Rutor и взял заказ на убийство, думая что попал в Даркнет
3pper
15:47
Какой-то ранний нынче конец осени, аж в мае.
Авторы Survarium напомнили, что игра отойдёт в мир иной уже через несколько дней
Егор Голов
15:44
Мм со словами поосторожней уважаемый. За них и ответить можно по мужски. Если тебя обижают и в жопу долбят, значит тебе все можно да??? И теперь ты на всех срываешься, да ? Поаккуратнее там . Это ра...
Rockstar, Ubisoft и другие тихо вернули свои игры в Steam, а CD Projekt Red терпит рекордные убытки
Lurker-beta
15:43
Так это LHR на уровне архитектуры.
Обновленные характеристики RTX 40-й серии Ada Lovelace попали в сеть
Lurker-beta
15:42
может быть по 2 чипа, вместо одного. Как на 3080ti vs 3090 шина одинаковая, память одинаковая, но на 3090 чипов вдвое больше.
Обновленные характеристики RTX 40-й серии Ada Lovelace попали в сеть
djon3volta
15:40
Что за модель ТВ на фотографии?
Samsung и LG по-прежнему лидируют на мировом рынке телевизоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем