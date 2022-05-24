Как сообщает информационное издание BusinessKorea, уже в ближайшие годы три крупнейших компании из Южной Кореи в партнёрстве с американскими автопроизводителями планируют построить на территории США одиннадцать предприятий с полным циклом производства тяговых аккумуляторных батарей для электромобилей.
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По предварительным сведениям, дочерняя компания LG по производству аккумуляторов LG Energy Solution и автоконцерн General Motors к 2026 году собираются запустить шесть первых производственных баз, среди них завод Ultium Cells в Огайо с потенциалом в 35 ГВт∙ч, строительство которого уже началось. Второе предприятие с аналогичной мощностью появится в Теннеси, а третий завод, производительность которого превысит 50 ГВт∙ч, – в штате Мичиган.
Планы по возведению четвёртого предприятия будут только обсуждаться. Среди прочих перспективных проектов – строительство аризонского завода, который будет специализироваться на производстве аккумуляторных батарей цилиндрического типа, а также дальнейшее расширение производственных мощностей в Мичигане.
Четыре завода по выпуску автомобильных аккумуляторных батарей в штатах Теннесси и Кентукки построит компания SK On, в результате чего ожидается наращивание суммарной мощности производства в 129 ГВт∙ч. При этом сообщается, что данный проект, в сотрудничестве с таким крупным автопроизводителем как Ford, стартует с 2025 года.
Кроме того, компания SK On планирует построить ещё два завода в Джорджии, и здесь не исключено партнёрство с Hyundai Motors Group, планирующей в этом же регионе запуск конвейера по выпуску электромобилей.
Компания Samsung SDI также решила открыть завод по выпуску тяговых аккумуляторов совместно с компанией Stellantis и планирует к 2025 году наладить полный цикл производства с первичным потенциалом в 23 ГВт∙ч и дальнейшим его увеличением до 40 ГВт∙ч.