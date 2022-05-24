Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
it-budgetnik За пост начислено вознаграждение
Три южнокорейских производителя аккумуляторов построят 11 заводов в США
Компании LG Energy Solution, SK On и Samsung SDI намерены построить заводы по выпуску тяговых АКБ к 2026 году.
анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti идет к 60 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует

Как сообщает информационное издание BusinessKorea, уже в ближайшие годы три крупнейших компании из Южной Кореи в партнёрстве с американскими автопроизводителями планируют построить на территории США одиннадцать предприятий с полным циклом производства тяговых аккумуляторных батарей для электромобилей.

реклама

По предварительным сведениям, дочерняя компания LG по производству аккумуляторов LG Energy Solution и автоконцерн General Motors к 2026 году собираются запустить шесть первых производственных баз, среди них завод Ultium Cells в Огайо с потенциалом в 35 ГВт∙ч, строительство которого уже началось. Второе предприятие с аналогичной мощностью появится в Теннеси, а третий завод, производительность которого превысит 50 ГВт∙ч, – в штате Мичиган.

Планы по возведению четвёртого предприятия будут только обсуждаться. Среди прочих перспективных проектов – строительство аризонского завода, который будет специализироваться на производстве аккумуляторных батарей цилиндрического типа, а также дальнейшее расширение производственных мощностей в Мичигане.

Четыре завода по выпуску автомобильных аккумуляторных батарей в штатах Теннесси и Кентукки построит компания SK On, в результате чего ожидается наращивание суммарной мощности производства в 129 ГВт∙ч. При этом сообщается, что данный проект, в сотрудничестве с таким крупным автопроизводителем как Ford, стартует с 2025 года.

Кроме того, компания SK On планирует построить ещё два завода в Джорджии, и здесь не исключено партнёрство с Hyundai Motors Group, планирующей в этом же регионе запуск конвейера по выпуску электромобилей.

анонсы и реклама
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

Компания Samsung SDI также решила открыть завод по выпуску тяговых аккумуляторов совместно с компанией Stellantis и планирует к 2025 году наладить полный цикл производства с первичным потенциалом в 23 ГВт∙ч и дальнейшим его увеличением до 40 ГВт∙ч.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#электромобили #аккумуляторные батареи #sk on #lg energy solution #samsung sdi
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

"Росатом" построит в Калининграде "мега-фабрику" по выпуску АКБ за 30 млрд рублей
Volkswagen объявил стоимость своего электромобиля ID. BUZZ
Совет директоров Volkswagen потребовал от руководства переработать план развития ПО для автомобилей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сколько будет стоить Биткоин в 2030 году и какой курс будет уже завтра – эксперты Cryptonews
11
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
185
Разработчики World of Tanks лишили игроков из СНГ уникального боевого пропуска по мотивам Warhammer 40,000
15
Сколько будут стоить смартфоны и видеокарты летом 2022 года в РФ – последствия параллельного импорта
4
AMD рассказала о новых процессорах Ryzen 7000 на Computex2022 - частота 5,5 ГГц, +15% IPС, до 170 Вт
26
10 смартфонов Xiaomi получили российскую стабильную прошивку MIUI 13
+
Новые видеокарты AMD Radeon RX 6650XT и RX 6750XT уже в продаже в РФ - дешевле, чем 6600XT и 6700XT
11
Биткоин обвалится до $8000, а большая часть криптовалют подешевеет до нуля – инвестиционный фонд GP
10
AMD, вероятно, покажет первые материнские платы AM5 X670 и B650 на выставке Computex 2022
+
В РФ начали продавать смартфоны, завезенные посредством параллельного импорта – цены удивляют
74
Новое обновление для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro принесет ряд полезных функций
2
Нейросеть научили генерировать "пацанские цитаты"
4
ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы сдержать укрепление рубля
114
Подробности о процессорах Ryzen 7000 — быстрее более чем на 15 %, увеличенный L2-кэш, графика RDNA 2
50
Игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 7 5800X на 13 000р ниже рекомендованной стоимости
13
Прокачанная Radeon RX 6750 XT уже доступна в магазинах РФ – геймерская видеокарта со скидкой 30%
10
Бюджетные игровые видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – Radeon RX 6600 со скидкой до 30%
6
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российской рознице – GeForce RTX 3090 Ti стоит всего 200 000 рублей
15
Samsung представит мониторы Odyssey Neo G7 и G4 на выставке Computex 2022
2
Kingston выпустит внешние твердотельные накопители с сенсорным экраном
+

Популярные статьи

Выбираем материнскую плату LGA1700 под 12-поколение процессоров Intel
67
10 опасных ошибок при сборке компьютера, которые могут повредить ваши комплектующие
40
Обзор и личный опыт использования смартфона Realme 9 PRO
8
Несколько способов заработка в интернете в 2022
13
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+
Без медведей и балалаек едет Джейк Джилленхол удалой на "Скорой"
12
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
13

Сейчас обсуждают

swr5
21:18
Брал три Thermalright TY-147A SQ и один Thermalright TY-147B (второй примечателен тем, что при диаметре вертушки 140мм. имеет крепление под 120). Когда первый раз собрал и включил компьютер - тишина, ...
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
Житель ДНР
21:17
Простой пример: если за баррель нефти дают 100 долларов, то в феврале в бюджет поступали 7500 рублей. 24 мая бюджет явно недополучает ожидаемой прибыли, ведь теперь там всего 5666 рубчиков. Круто,тог...
Почему России невыгоден дорогой рубль – когда курс рубля упадёт, и сколько будут давать за $1
Kira625
21:16
> оптический датчик с разрешением 8000 точек на дюйм, который обеспечивает более быстрый рабочий процесс. Более быстрый рабочий процесс обеспечивают пиздюли от начальства, а не оптический датчик. ;)
Logitech обновила серию MX беспроводными механическими клавиатурами и мышью
Pilat2009
21:15
В Китае и в Индии за валюту можно купить все что угодно.Да и во многих других странах тоже.А проблема обнищания населения решается поднятием зарплаты.А то что то давно ее не поднимали.
Почему России невыгоден дорогой рубль – когда курс рубля упадёт, и сколько будут давать за $1
dimkahon
21:13
Мне за с10+ забрали кнопочный с оценкой 10К плюс бадсы+ в подарок. Чуть в попу не поцеловали. Итого телефон вышел в 49990
Параллельный импорт в действии – Samsung Galaxy A53 5G появился в России по цене iPhone 11
Виталий Shokerxxx
21:11
оружие спецы? ты думаешь будут клепать космические лучи? все как обычно будут клепать металл 20 века.. и да печатный станок у сшп и ес..
Три южнокорейских производителя аккумуляторов построят 11 заводов в США
Волына
21:10
пришел просто в днс технопоинт и взял что было по дешевке, ща отправлю фотки чтобы ты понимал там все разные вентиляторы, и жужжит только этот dexp и то если близко к корпусу ухо поднести, а так систе...
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
VRoman
21:10
Раньше было 16 на видео, 4 на накопитель и 4 на читает, всего 24 и 20 из них доступны пользователю. Если добавятся ещё 4 будет хорошо.
MSI подтвердила существование технологии AMD EXPO для разгона памяти DDR5
RED
21:10
Я была бы счастлива от 90-100 за 1$. Поясняю. Наша экономика устроена так, что цены никогда не падают от роста рубля. Разве что цены на Али, где прямая привязка к баксу. А в остальном низкий курс нац....
Почему России невыгоден дорогой рубль – когда курс рубля упадёт, и сколько будут давать за $1
RED
21:06
MSI - самое дно из "брендов" (не подпольный Китай с Али). Прокладки текут на всех - от вантусов до супримов. Присоединяюсь к комменту ниже - за 40-50 можно взять. 80 - это, с учетом PoS осенью, деньги...
МТС запустила продажи в России уценённых и бывших в употреблении смартфонов Samsung, Huawei и Xiaomi
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем