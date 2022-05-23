Игра появится в продаже 28 июля для ПК (Steam), а также PS4 и PS5.

Создатели популярного ролевого экшен-боевика Lost Epic в жанре аниме компания-разработчик Team EarthWars и издательство OneOrEIGHT объявили окончательную дату выхода своего геймплея из раннего доступа, попутно перечислив все платформы, для которых он будет доступен.

реклама

Стоит напомнить, что стартовый вариант для ПК Lost Epic был запущен ещё 5 июня 2021 года в рамках Steam, тогда как в текущем месяце игра прошла крупный апдейт до версии 1.3, добавивший ей новые вспомогательные предметы, всевозможные улучшения и весьма интересную финальную локацию.

Ожидается, что поступление игры в продажу состоится не позднее 28 июля в рамках Steam для ПК, а также игровых консолей последних поколений PlayStation 4 и 5. Кроме того, при запуске Lost Epic будет задействован онлайн-мультиплеер, поддерживающий до 3-х игроков.





Сюжет игры развивается в вымышленном мире Sanctum, в котором представителям человечества доведётся вступить в бой со злыми божествами. В частности, главным героем этого действа является рыцарь по прозвищу Убийца богов (God Slayer), который осмелился вступить в противостояние с высшими силами.

анонсы и реклама RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену 3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

Игроков ждёт множество интересных сюрпризов, среди которых быстрые и увлекательные баттлы, эффективное оружие, обладающее уникальными приёмами, расширенные настройки для ведущего персонажа, включая выбор его гендерной принадлежности, и возможность создавать свои собственные предметы для дальнейшей игры.