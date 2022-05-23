В июле компании выпустят совместный смартфон.

Китайский производитель электроники Xiaomi сегодня официально заявил о запуске «долгосрочного стратегического сотрудничества» с именитым немецким производителем фототехники Leica, который известен высоким качеством выпускаемой продукции.

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Совместный флагман компаний будет представлен уже в июле текущего года и нацелен на любителей фотосъёмки. Об этом сообщил и глава компании Лэй Цзюнь, который уверен, что партнёрство с Leica послужит мощным толчком для дальнейшего развития Xiaomi в сегменте качественной обработки изображений.

Стоит отметить, что информация о возможном сотрудничестве компаний впервые появилась на просторах Интернета ещё год назад, и это отнюдь не первый подобный опыт для Leica, которая уже 5 лет успешно работает с одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei. Их дебютный совместный смартфон Huawei P9 был представлен в 2016 году.

Однако ситуация изменилась после того, как Huawei попала под санкционный удар со стороны Соединённых Штатов, в результате чего Leica была вынуждена постепенно переориентироваться на новое партнёрство, завершив сотрудничество с компанией после выхода модельного ряда смартфонов P50. И хотя представители Huawei опровергали эту информацию, ссылаясь на то, что речь идёт о непроверенном инсайде, сегодня можно констатировать тот факт, что Leica всё-таки нашла нового партнёра в лице Xiaomi. Кроме того, немецкий производитель сейчас сотрудничает с такими крупными компаниями, как Panasonic и Sharp.

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Возвращаясь к Xiaomi, стоит заметить, что совместным продуктом с Leica, вероятнее всего, будет смартфон Xiaomi 12 Ultra, который помимо камеры с большой круглой стеклянной линзой должен получить улучшенную версию флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus.