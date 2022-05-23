Компания-разработчик компьютерных игр Team17 совместно с канадской студией Trepang Studios раскрыли некоторые планы на уже существующую демоверсию шутера от первого лица Tepang2.
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Согласно заявлению создателей, пробная версия шутера в духе FEAR будет представлена совсем скоро – во время геймерского онлайн-фестиваля Next Fest, который состоится в рамках игрового сервиса Steam в июне этого года с 13 по 20 число месяца.
Что касается подробностей об обновлённой демоверсии Trepang2, то уже сейчас известно о том, что разработчики улучшили её ознакомительный пролог и более досконально поработали над картами для орды, тогда как все остальные детали будут опубликованы ближе к официальной презентации.
Сами создатели обозначили своё детище, как увлекательный и эффектный шутер с режимом замедленного времени, позволяющим уклоняться даже от вражеских пуль. Не обойдётся и без элементов кунг-фу, высокотехнологичного ИИ и самых неожиданных поворотов сюжета, поэтому скучно игрокам не будет, особенно, учитывая наличие обещанных создателями русских субтитров.
Также известно, что игра разрабатывается на игровом движке Unreal Engine 4. Что же касается точной даты выхода, то она по-прежнему остаётся неизвестной, хотя релиз шутера запланирован в Valve на этот год.