Пробное издание игры в духе F.E.A.R. выйдет в рамках фестиваля Steam Next Fest.

Компания-разработчик компьютерных игр Team17 совместно с канадской студией Trepang Studios раскрыли некоторые планы на уже существующую демоверсию шутера от первого лица Tepang2.

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Согласно заявлению создателей, пробная версия шутера в духе FEAR будет представлена совсем скоро – во время геймерского онлайн-фестиваля Next Fest, который состоится в рамках игрового сервиса Steam в июне этого года с 13 по 20 число месяца.

Что касается подробностей об обновлённой демоверсии Trepang2, то уже сейчас известно о том, что разработчики улучшили её ознакомительный пролог и более досконально поработали над картами для орды, тогда как все остальные детали будут опубликованы ближе к официальной презентации.





Сами создатели обозначили своё детище, как увлекательный и эффектный шутер с режимом замедленного времени, позволяющим уклоняться даже от вражеских пуль. Не обойдётся и без элементов кунг-фу, высокотехнологичного ИИ и самых неожиданных поворотов сюжета, поэтому скучно игрокам не будет, особенно, учитывая наличие обещанных создателями русских субтитров.

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Также известно, что игра разрабатывается на игровом движке Unreal Engine 4. Что же касается точной даты выхода, то она по-прежнему остаётся неизвестной, хотя релиз шутера запланирован в Valve на этот год.