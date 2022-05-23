Наблюдательный совет высказал недовольство представленным руководством автоконцерна планом развития программного бизнеса.

Многие автокомпании и производители комплектующих возлагают большие надежды на улучшение своих финансовых дел за счёт развития программного обеспечения для выпускаемых автомобилей. В частности, руководство концерна Volkswagen планирует создать свой план развития в этом направлении, считая, что на текущий момент данному вопросу уделяется слишком мало внимания.

реклама

К слову, в настоящее время данное направление курируется сторонними специалистами из Cariad, усилия которых позволили автогиганту сообщить о своих ближайших планах перейти на процессоры от компании Qualcomm. Кроме того, будет продолжено сотрудничество с Mobileye – дочерней компанией крупнейшего IT-производителя Intel, разрабатывающей развитые системы помощи водителю (ADAS) для снижения опасности столкновения. Также ранее в прессе сообщалось о планах сотрудничества Volkswagen с Bosch, у которой есть своя линия производства компонентов для автомобильных систем управления.

В то же время о получении быстрой прибыли пока говорить не приходится, поскольку в автоконцерне считают, что первые доходы от подразделения Cariad стоит ожидать не раньше 2026 года. Последние новости по данному вопросу озвучило информационное издание Reuters, ссылающиеся на немецкий ресурс Spiegel, который рассказал о вопросах, обсуждаемых в рамках заседания 11 мая совета директоров, и проблемах, связанных с Cariad, повлекших за собой сбой в поставках автомобилей из нового модельного ряда.

анонсы и реклама RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену 3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 почти за 80 тр</b> в XPERT.RU 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti MSI Gaming - 82тр в XPERT.RU 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

Это стало причиной недовольства совета директоров Volkswagen, потребовавшего от руководства автоконцерна прогресса в обозначенном направлении с предоставлением эффективного плана развития до начала летних отпусков.