Создатели Hazel Sky анонсировали сроки выхода игры для ПК и консолей, дополнив анонс геймплейным трейлером.

Тех игроков, которые не мыслят своей жизни без виртуальных приключений с мощной логической прокачкой, ждёт приятный сюрприз в виде инженерного геймплея Hazel Sky.

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Официальная презентация игры, проведённая бразильской студией разработчиков Coffee Addict Game Studio и издательством Neon Doctrine, состоялась ещё в феврале 2020 года. Трудно сказать, с чем связана задержка геймерского релиза, но по заверениям создателей этого необычного приключения, потенциальные покупатели смогут приобрести его уже в следующем месяце, причём как в десктопной версии (в Steam), так и в консольных вариациях для PlayStation, Nintendo Switch и Xbox One.

Кроме того, разработчики сопроводили анонс ярким трейлером продолжительностью около 2-х минут. Также стали известны некоторые сюжетные нюансы, согласно которым, главным героем игры является молодой человек по имени Шейн из вымышленного облачного города Гидеон. Ему предстоит отправиться в далёкое путешествие на экзотический остров, полный препятствий и всевозможных адреналиновых квестов.

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Пройдя увлекательное испытание, Шейн станет настоящий инженером, тогда как в случае отсутствия успехов на этом поприще его ожидает позорное изгнание. Мало того, в этой истории не обойдётся и без романтических моментов и философских измышлений, ведь каждый раз герой будет стоять на пороге каких-то новых открытий, используя все свои навыки и знания для исследования и применения строительной и транспортной техники, а также раскрывая секреты жителей Гидеона и прежних искателей приключений.