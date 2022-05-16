Мировой производитель из КНР компания Xiaomi продолжает ставить новые рекорды, причём не только по количеству выпускаемой продукции, но и по числу активных пользователей смартфонов.
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Так, согласно аналитическому агентству Counterpoint Rersearch, за первый квартал текущего года этот показатель превысил полмиллиарда человек, что позволило гиганту войти в топ-3 лидеров глобального рынка, уступив две первые ступени южнокорейской компании Samsung и американской Apple. В итоге сложившаяся тенденция позволила Xiaomi не только укрепить свои позиции, но и обрести более солидный статус, перейдя из регионального участника рынка в глобального игрока, включая премиальный сегмент.
Примечательно, что такому скачку в какой-то мере посодействовали и противоковидные ограничения, благодаря которым в течение первого квартала этого года компания стала лидером на индийском и рынке и заняла третью позицию за его пределами. При этом большую часть прибыли Xiaomi обеспечивают рекламные интеграции и прочий интернет-сервис, на которых удалось заработать более 4 млрд долларов США с явным перевесом на отечественном рынке производителя (более 80%) в пользу владельцев премиальных моделей.
Теоретически такое количество потребителей должно способствовать дальнейшему развитию гиганта, особенно, если учесть те возможности, которые открывает перед ним монетизация мобильного интернет-трафика, но вряд ли в ближайшее время Xiaomi удастся перещеголять таких тяжеловесов, как Google, во всяком случае, без совместного сотрудничества с перспективой разделения доходов, вряд ли.
В целом же, дела у компании идут весьма неплохо, чему способствует и стремительный рост продаж в смежных сегментах, включая аксессуары и услуги, в том числе, девайсы Интернета вещей. Данная эко-система Xiaomi уже сейчас получила должное развитие, хотя о максимальном её использовании говорить пока не приходится.
В той же Индии, где смартфоны компании пользуются огромным спросом, продажи аксессуаров демонстрируют куда более скромные цифры, поэтому не исключено, что в необозримом будущем производителю придётся пересматривать ценообразование и прочие стратегически важные составляющие на перспективу дальнейшего роста.