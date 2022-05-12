Недавно стало известно, когда станет доступным увлекательное приключение в игровом карточном мире Card Shark. Так, по заверению издателя Devolver Digital и его студийных разработчиков Nerial, уже стартовал предзаказ на игру. Кроме того, её создатели озвучили точную дату поступления карточного квеста в магазины.
реклама
Согласно информации, размещённой на официальной странице издательства в Twitter, представленная ещё в августе 2020 года игра Card Shark поступит в продажу 2 июня. К слову, этой дате предшествовали два переноса, поскольку изначально планировалось представить игру в декабре 2021 года, а позже – в начале 2022-го, но что-то не срослось.
Как бы там ни было, долгожданный предзаказ открыт, да ещё и со скидкой в 15%, другое дело, что пока Card Shark будет доступен не на всех устройствах. В частности, пока речь идёт исключительно о десктопной версии в Steam и GOG, а также о консольной вариации для Nintendo Switch. Что же касается точек реализации, то на российском рынке приобрести игру можно будет только через сервис Valve по цене 466 рублей.
Теперь немного о самом сюжете, который будет разворачиваться в ярких европейских декорациях времен XVIII вокруг известного шулера, пытающегося продвинуться на вершину светского общества посредством различных карточных уловок, фокусов и манипуляций.
В общем, скучно не будет, а кроме того, уже сейчас есть возможность ознакомиться с демоверсией игры, которая успела появиться в Steam.