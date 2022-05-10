Генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс считает, что автоконцерн сможет обогнать Tesla и стать №1 в мире к 2025 году.

Не секрет, что известные во всём мире автокомпании Volkswagen и Tesla являются старыми добрым конкурентами в борьбе за пальму первенства на рынке электрокаров.

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И несмотря на то, что уверенным лидером в этом сегменте по-прежнему является главное детище Маска, немецкий производитель имеет все шансы его обойти по количеству произведенных единиц уже в ближайшей перспективе. Во всяком случае, таковы намерения руководства Volkswagen, которые уже были озвучены в рамках конференции FT Future of the Car 2022.

В то же время, генеральный директор VW Герберт Дисс признает, что разворачивающаяся гонка не будет простой, что, конечно же, не должно стать поводом для отказа от неё. Нужно признать, что цель поставлена, действительно, непростая, хотя, если учесть, что руководство немецкого автоконцерна использовало в качестве ориентира показатели американского производителя, то она вполне достижимая, несмотря на то, что сама задумка неоднократно подвергалась критике.

Также стоит отметить, что у VW, действительно, немало козырей, начиная с широкого модельного ряда в разных ценовых сегментах и заканчивая вполне привлекательными новыми проектами, вроде электрокара ID.Life за 25 тыс. долларов США, который уже сейчас был назван народным. Но не плошает и Tesla, которая продолжает успешно наращивать объёмы производства, отгрузив в прошлом квартале более 300 тыс. единиц с перспективой роста до 1 млн электрокаров в год.

Для сравнения стоит привести показатель VW, который едва превысил 99 тыс. выпущенных единиц за квартал, хотя сами представители компании объявили о своем намерении нарастить долю более чем в 2 раза, заняв 10% от всего рынка в данном сегменте. Что же касается причин её расширения на рынке США, то производитель не признаёт взаимосвязи с кризисом, развивающимся на китайском направлении.

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Что же, руководству VW виднее, и остаётся только построить новые предприятия с последующей наладкой выпуска тяговых аккумуляторов. Дело не за малым, но и поставленные задачи того стоят, особенно, если учесть, что уже к 2025 году немецкий гигант может нарастить объёмы производства до 4 млн электрокаров в год.