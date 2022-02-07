PriceRunner обвиняет технологического гиганта в манипулировании поисковыми алгоритмами для продвижения собственных сервисов сравнения товаров.

Независимая платформа PriceRunner, предоставляющая информацию по стоимости товаров в разных торговых точках, подала в суд на американского гиганта Google, обвиняя его в нарушении европейского законодательства.

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Так, официально причиной для составления и последующей за ним подачей иска стало нарушение антимонопольного закона, действующего на территории ЕС и Швеции, где собственно и был запущен процесс судопроизводства против известной компании. Кроме того, уже известен счёт, который был выставлен корпорации и составил 2,4 млрд долларов США, о чём поспешило сообщить информационное издание Bloomberg.

Суть претензии к Google заключается в использовании различных методов воздействия на встроенные алгоритмы площадки для продвижения собственных сервисных услуг по сравнению товаров на топовые позиции, что естественно, ударило по конкурентам. В итоге в PriceRunner считают, что такое антиконкурентное поведение Google повлекло за собой серьёзные убытки для сервиса, размер которых эквивалентен счёту, выставленному технологическому гиганту.

По заявлению исполнительного директора платформы Микаэля Линдала, такие действия могут повлечь за собой негативные последствия для рынка труда в сфере IT, а также для многих европейских предпринимателей. И это может отразиться на конечной сумме взыскания далеко не в пользу Google. Что же, весьма любопытные вырисовываются перспективы, особенно в свете того, что совсем скоро платформа перейдёт под крыло крупнейшей в Швеции компании финтех-направления Klarna Bank.

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Что же касается Google, то пока представители американской транснациональной корпорации предпочитают отмалчиваться, очевидно, приняв выжидательную позицию.