Причиной сбоев в AWS стало отключение электроэнергии в одном из центров обработки данных. Некоторое оборудование пострадало из-за потери питания и не подлежит восстановлению.

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Вчера пользователи облачного сервиса крупнейшей торговой онлайн-площадки Amazon столкнулись с проблемами в работе. Сегодня стало известно, что это произошло из-за незапланированного отключения электричества. Данный форс-мажор негативным образом повлиял на ряд топовых сервисов, использующих AWS, в их числе - Epic Games Store, Asana, Slack и многие другие. Стоит отметить, что за всю историю это третий серьёзный сбой в платформенной инфраструктуре.

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Итак, внеплановое отключение электричества привело к сбою в ключевом сегменте. Специалисты Amazon в течение нескольких часов тщетно пытались восстановить функционирование серверов. И лишь позднее появилась информация о «запуске базового подключения».

Фото: Джейсон Олден / Bloomberg News

Решить проблему полностью AWS смог лишь спустя 12 часов после произошедшего инцидента. Столь длительный процесс восстановления работоспособности системы можно объяснить тем, что требовалось личное участие ведущих инженеров и других специалистов компании. Никто не был готов к подобному, как результат – дорогостоящее оборудование вышло из строя и восстановлению более не подлежит.

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Служба поддержки оперативно сообщила: «клиенты столкнулись с серьёзной проблемой при редактировании сообщений, загрузки файлов и т.д.». Сервис Asana указал на «невозможность пользователей получить доступ к продуктам площадки». Посетители игровых сервисов не могли авторизоваться на сайтах и совершать покупки. Этот сбой коснулся многих ведущих сервисов, в том числе некоторых новостных платформ, сайтов потоковой трансляции и многих других.