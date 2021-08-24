Недорогие и полезные товары с AliExpress: кварцевые часы, саундбар, мини-дрон и другие
Кварцевые часы
Цена: US $11.47 / 850.19 руб.
Благодаря необычному дизайну и невысокой цене мужские кварцевые часы бренда BINBOND получили большую популярность на Алиэкспресс и 790 заказов. Кроме того, они водонепроницаемые, выдерживают давление до 3-х атмосфер и имеют двенадцать расцветок.
Портативный радиоприёмник
Цена: US $41.25 / 3072.31 руб.
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С ярким компактным приемником RETEKESS HR11S скучать не придётся, кроме того, речь идёт о многофункциональном устройстве с поддержкой FM/AM-частот, объединившем в себе опциональную составляющую Bluetooth-колонки, диктофона, портативной батареи и фонарика. Аккумуляторная батарея ёмкостью 850 мАч позволяет приёмнику работать без подключения к электросети.
Складной мини-дрон
Цена: от US $22.45 / 1672.08 руб.
Складной мини-дрон E99 Pro2 оснащён двумя камерами 4K HD: одна установлена в передней части дрона, а вторая — снизу. Основной сенсор поддерживает 50-кратный цифровой зум и умеет распознавать жесты. Дрон питается от аккумулятора ёмкостью 1800 мАч, управляется через смартфон и специальный пульт.
Беспроводная электроотвёртка
Цена: от US $32.55 / 2424.33 руб.
Компактная электроотвёртка Xiaomi MJDDLSD001QW имеет безупречное качество сборки, что позволяет рассчитывать на долговечность инструмента, а практически бесшумная работа даёт возможность выполнять различные задачи в любое время дня и ночи, тем более что для этих целей предусмотрена подсветка. Автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 2000 мАч. Инструмент продаётся в комплекте с USB-кабелем, кейсом с битами и удобным чехлом для хранения и транспортировки.
Саундбар
Цена: от US $28.15 / 2096.62 руб.
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Саундбар Mifa Soundbar K3 со стильными часами можно подключать не только к ТВ или проектору, но и пользоваться им в качестве домашней TWS-колонки. Кроме того, он оснащён стерео-динамиками мощностью по 5 Вт, ёмкой батареей на 2200 мАч и поддерживает четыре режима воспроизведения: Bluetooth 5.0, USB, Micro SD карта, AUX. В беспроводном режиме саундбар работает до 10 часов от одной зарядки. Размеры устройства составляют 385 x 53 x 69 мм при весе 580 граммов.
Турбо-зажигалка
Цена: US $3.74 / 278.56 руб.
Это пламя уж точно не потухнет на ветру, у него есть надежная защита, позволяющая электронному огниву набирать температуру до 1300 градусов Цельсия. Приятно удивит покупателей и качество исполнения аксессуара, изготовленного из высококачественного металлического сплава и акрила. Кроме того, на вешней стороне зажигалки можно наблюдать эффектный рельефный рисунок с подсветкой.
Беспроводной переключатель света
Цена: от US $4.11 / 306.11 руб.
Даже выключатели теперь бывают беспроводными, а всё благодаря технологии Wi-Fi, которую теперь поддерживают и лампочки. Для этого необходимо соединить провод между Wi-Fi-блоком и переключателем, установив и зажав его концы в предусмотренных для этого отверстиях. С этого момента комплектный переключатель сможет управлять осветительным прибором даже без прямого контакта, что позволяет фиксировать его в любом удобном для вас месте.
Многофункциональный электроинструмент
Цена: от US $17.26 / 1279.36 руб.
Любому хозяину обязательно пригодится этот суперкомпактный электроинструмент от известной компании LOMVUM с батареей ёмкостью 1500 мАч и весом 380 граммов. Тройная светодиодная индикация отображает состояние заряда АКБ, что очень удобно во время работы без подключения к электросети. Для транспортировки и хранения электроотвёртки производитель укомплектовал её удобным защитным чехлом с различными насадками и битами для выполнения широкого спектра работ.
Кран-фильтр для воды
Цена: от US $6.70 / 496.62 руб.
Такой фильтр для крана – это незаменимая вещь в каждом доме, так как уровень чистоты воды в наших домах оставляет желать лучшего, если конечно у вас нет собственной скважины. Необычный форм-фактор позволяет использовать его в виде насадки, которая надевается прямо на смеситель без каких-либо сложностей в процессе установки. Так вы всегда будете уверены, что в вашей семье пьют чистую воду.
Держатель для смартфона
Цена: US $1.07 / 79.31 руб.
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Наконец-то, пришло время отказаться от громоздких креплений и ненадёжных присосок, оставляющих липкие пятна на лобовом стекле. Теперь вы можете надёжно поместить свой смартфон на миниатюрной магнитной подушке, установив держатель на вентиляционной решётке с помощью крепления в виде прищепки.
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