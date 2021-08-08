Цена: US $9.99 / 731.20 руб.

Известный производитель WORKPRO оснастил свой инструмент большим количеством насадок. С их помощью можно измерять атмосферное давление в шинах, глубину протектора после длительной эксплуатации, разбивать стёкла и подрезать ремни безопасности. Имеется у этого устройства и светодиодный фонарик, работающий от двух батареек стандарта AAA, приобретать которые придётся за дополнительную плату, так как они не входят в комплект.

Цена: US $6.75 / 494.06 руб.

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Подсвечивать номера не обязательно, но не помешает, и это каждый водитель решает для себя сам. Специальная подсветка от китайского бренда Amywnter также служит в роли крепёжных болтов и имеет стандарт водонепроницаемости IP67. Её можно использовать как на автомобиле, так и на мотоцикле.

Цена: от US $33.75 / 2470.28 руб.

Смартфон Rino3 Pro с 4-ядерным процессором и оперативной памятью 4 ГБ имеет экран 5.8 дюйма, слот на 2 sim-карты и поддержку расширения памяти с помощью tf-карты. Кроме того, у гаджета три задние камеры и батарея ёмкостью 4000 мАч. Встроенная память устройства составляет 512 МБ. К заказу доступны смартфоны трёх цветов: чёрный, зелёный и фиолетовый.

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Цена: от US $36.99 / 2707.42 руб.

Китайский производитель электроники Xiaomi успел неплохо зарекомендовать себя и на рынке автомобильных аксессуаров. Этот компактный видеорегистратор 70mai отличного качества порадует вас хорошей функциональной составляющей, возможностью управления устройством через синхронизированное мобильное устройство, наличием светодиодной подсветки, удобной регулировкой поворотного модуля камеры, а также широким углом обзора в 130 градусов.

Цена: от US $2.44 / 178.59 руб.

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Флеш-накопители производства известного бренда SanDisk A1 предлагаются в нескольких вариантах объёма памяти от 16 ГБ до 512 ГБ и разной комплектации. При необходимости можно заказать как просто флешки по отдельности , так и в комплекте с адаптером и кардридером.

Цена: US $14.45 / 1057.64 руб.

Это удобное приспособление может помочь вам самостоятельно провести замену масла в моторе и в коробке передач, не прибегая к помощи специалистов. Таким образом, у вас получится сэкономить хорошую сумму на обращении в СТО. Кроме того, можно найти этому насосу и любое другое применение, включая домашнее хозяйство, поэтому раздумывать о целесообразности покупки такого помощника уж точно нет смысла.

Цена: US $3.50 / 256.18 руб.

Ещё одно универсальное приспособление, имеющее несколько предназначений. Служит для демонтажа масляных фильтров авто и откручиванием гаек, болтов и прочих креплений, имеющих разный диаметр. Низкая стоимость и простота применения инструмента приятно дополняют общую картину.

Цена: от US $0.61 / 44.65 руб.

Удобные смарт-часы M4 с ёмким аккумулятором на 80 мАч оснащены ярким водонепроницаемым (по стандарту защиты IP67) IPS-дисплеем 0.96-дюйма, модулем Bluetooth 4.0 и поддерживают мобильные операционные системы Android 4.3 и IOS 8.0. Девайс отслеживает пользовательскую активность в течение дня, количество пройденных шагов, мониторит сердечные ритмы, потребление калорий, артериальное давление и контролирует уровень кислорода в крови.

Цена: US $8.44 / 617.75 руб.

Маленькая рулетка длиной 150 см обшита воловьей кожей, а посередине имеется кнопка для автоматического свёртывания. Рулетку можно прикрепить к ключам и носить, как брелок: удобно, компактно и всегда под рукой.

Цена: US $39.98 / 2926.27 руб.

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Умный термос Xiaomi оснащён OLED-дисплеем, на котором отображается температура жидкости. Около 6 часов он сохраняет температуру на уровне 50 градусов. В комплекте к товару прилагается ситечко для заварки чая или фруктов. Корпус чашки сделан из нержавеющей стали, электронный OLED-экран имеет водонепроницаемость IPX5.

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