Смартфон iQOO 8 получит 12+4 ГБ ОЗУ и процессор Snapdragon 888 Plus
Совсем немного осталось до 4 августа, когда должна состояться официальная презентация нового смартфона iQOO 8 от китайского производителя Vivo. А сегодня на информационном интернет-ресурсе Gizmochina появилась информация о технических характеристиках базовой модели линейки.
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Так, новинка будет оснащена 8-ядерным флагманским чипсетом Snapdragon 888 Plus американского производителя Qualcomm с 3-гигагерцовой тактовой частотой, графическим ускорителем Adreno 660 и фирменным модемом X60 5G, способным передавать данные со скоростью 7.5 Гбит/сек. Кроме того, экран смартфона будет в полной мере соответствовать его аппаратной составляющей и получит разрешение 3200 х 1440 точек.
Большие ожидания возлагаются и на камеру, которая, конечно же, будет многомодульной и с телефотоблоком, позволяющим рассчитывать на максимально качественную, яркую и детализированную съёмку. Также новинка получит 12-гигабайтную оперативную память с дополнительными виртуальными 4 ГБ, 256 ГБ встроенного хранилища и аккумуляторную батарею с поддержкой быстрозарядной технологии на 100 Вт.
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В качестве операционной системы задействована OriginOS, построенная на платформе Android 11. Что касается других моделей из новой линейки iQOO 8, то на сегодняшний день об этом никакой информации не имеется. Возможно, будут ещё смартфоны с другими конфигурациями и лучшими техническими характеристиками.
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